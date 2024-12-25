12 مليون محفظة استثمارية للأفراد بسوق الأسهم الرئيسية

البلاد ــ الرياض

حققت أعداد المحافظ الاستثمارية للأفراد في سوق الأسهم الرئيسية السعودية نموًا على أساس سنوي بنسبة تُقدر بـ 12 % تقريبًا في الربع الثالث 2024، لتبلغ 12,755,615 مليون محفظة استثمارية، بزيادة تجاوزت الـ 1,320 مليون محفظة استثمارية، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023 والبالغة 11,434,692 مليون محفظة استثمارية، وذلك وفق ما أوضحته النشرة الإحصائية الربعية الصادرة من هيئة السوق المالية.

وسجل إجمالي عدد الأفراد المالكين للمحافظ الاستثمارية نموًا على أساس سنوي 7.3 %، بزيادة 439,596 ألف، ليبلغوا 6,493,676 ملايين مستثمر، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث كانوا يسجلوا 6,054,080 ملايين مستثمر.

وشكّل الأفراد “الذكور” من إجمالي عدد المالكين للمحافظ الاستثمارية نحو 74.4 % من الإجمالي، بعدد بلغ 4,830,990 ملايين مستثمر، محققين نموًا على أساس سنوي بـ 8 %، بزيادة 355,277 ألف مستثمر، مقارنة بـ 4,475,713 ملايين مستثمر بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما سجلت أعداد “الإناث” 25.6 % من الإجمالي، بـ 1,662,686 مليون مستثمرة، بنموٍ على أساس سنوي بـ 5.3%، وبزيادة 84,319 ألف مستثمرة، مقارنة بـ 1,578,367 مليون مستثمرة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي.