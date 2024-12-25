المحليات

محافظ جدة يطلع على تقرير” الموارد البشرية”

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      25 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي, بمكتبه أمس، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن عبدالرحمن إسماعيل.

واطّلع سموّه خلال الاستقبال على تقرير يتضمّن إنجازات الفرع لقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية بالمحافظة للعام 2024م، والخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال 14 فرعًا ودار إيواء، وكذلك إحصاءات الجولات الرقابية؛ للتأكّد من التزام المنشآت بقرارات التوطين والالتزام بنظام العمل.

كما استعرض التقرير البرامج المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لتمكينهم من الدخول لسوق العمل، إضافة إلى برامج المسؤولية الاجتماعية.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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