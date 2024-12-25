محافظ جدة يطلع على تقرير” الموارد البشرية”

البلاد – جدة

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي, بمكتبه أمس، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن عبدالرحمن إسماعيل.

واطّلع سموّه خلال الاستقبال على تقرير يتضمّن إنجازات الفرع لقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية بالمحافظة للعام 2024م، والخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال 14 فرعًا ودار إيواء، وكذلك إحصاءات الجولات الرقابية؛ للتأكّد من التزام المنشآت بقرارات التوطين والالتزام بنظام العمل.

كما استعرض التقرير البرامج المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لتمكينهم من الدخول لسوق العمل، إضافة إلى برامج المسؤولية الاجتماعية.