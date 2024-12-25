شاهد| بعد ريمونتادا مثيرة.. الأخضر يقتنص فوزًا قاتلًا من نظيره اليمني في خليجي 26

محمود العوضي- جدة
قلب الأخضر السعودي الطاولة على نظيره اليمني، ونجح في تحقيق فوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد أن كان متأخرًا بهدفين نظيفين، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جابر المبارك في مدينة الصلبيخات، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26».
باغت المنتخب اليمني الأخضر، بعدما نجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الثامنة، عبر هارون الزبيدي، ثم أضاف عبدالمجيد صبارة الهدف الثاني لليمن في الدقيقة 27، بعد خطأ فادح من علي البليهي.
حاول الأخضر الرجوع للقاء سريعًا، وبالفعل نجح في تقليص الفارق عند الدقيقة 30، عبر رأسية محمد كنو.
وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب السعودي في إدراك التعادل عند الدقيقة 57 من ضربة جزاء نفذها بنجاح مصعب الجوير.
وأنقذ عبدالله الحمدان المنتخب السعودي من تعادل محبط، بعدما خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+3.
هذا الفوز رفع رصيد المنتخب السعودي إلى 3 نقاط. وسيلتقي الأخضر السعودي مع المنتخب العراقي في لقاء حاسم في الجولة الثالثة يوم السبت المقبل.
الأخضر يقلب الطاولة ويكسب اليمن بثلاثية 🦅🇸🇦
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#السعودية_اليمن#خليجي26 | #SSC pic.twitter.com/uhGUt1WdBR
— SSC (@ssc_sports) December 25, 2024