“تنفيذية الحج المركزية” تناقش الاستعدادات

البلاد – مكة المكرمة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية، ضرورة مضاعفة الجهود والأعمال؛ استعدادًا لموسم حج العام الحالي 1446هــ، ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس، اجتماع اللجنة بالإمارة في العاصمة المقدسة؛ حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالحج والعمرة، واستعراض خطط رفع الجاهزية والخطط التشغيلية للجهات المعنية استعدادًا لحج هذا العام، إضافة إلى المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها والرامية لتسهيل الرحلة الإيمانية للحجيج ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما تطرقت اللجنة إلى آخر المستجدات في جانب متابعة أوضاع إجراءات تصاريح إسكان الحجاج، كما ناقشت عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها مؤشرات أداء العمرة والقدوم والمغادرة والأعمال والخدمات المقدمة للمعتمرين.