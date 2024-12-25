المحليات

“تنفيذية الحج المركزية” تناقش الاستعدادات

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      25 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – مكة المكرمة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية، ضرورة مضاعفة الجهود والأعمال؛ استعدادًا لموسم حج العام الحالي 1446هــ، ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس، اجتماع اللجنة بالإمارة في العاصمة المقدسة؛ حيث جرى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالحج والعمرة، واستعراض خطط رفع الجاهزية والخطط التشغيلية للجهات المعنية استعدادًا لحج هذا العام، إضافة إلى المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها والرامية لتسهيل الرحلة الإيمانية للحجيج ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما تطرقت اللجنة إلى آخر المستجدات في جانب متابعة أوضاع إجراءات تصاريح إسكان الحجاج، كما ناقشت عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها مؤشرات أداء العمرة والقدوم والمغادرة والأعمال والخدمات المقدمة للمعتمرين.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *