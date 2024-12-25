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إيداع مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر ديسمبر

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      25 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، مليارًا و11 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر ديسمبر 2024.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر ديسمبر الجاري خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ موضحًا أن إجمالي ما تم إيداعه خلال الفترة من شهر يناير حتى نهاية الشهر الجاري لهذا العام 2024م بلغ نحو 11.9 مليار ريال.

وقال: “إن تنوع برامج الدعم السكني ضمن حلول تمويلية ومزايا متنوعة؛ يهدف إلى تسهيل رحلة تملك السكن”، لافتًا إلى أن استمرارية الدعم السكني شهريًا يأتي تأكيدًا لدعم ولتحسين قدرة المستفيدين لتملك السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة “المستشار العقاري” لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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