24 فائزاً بجائزة “مدن للتميز” في 7 مسارات

البلاد ــ الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” أسماء 24 فائزًا بجائزة “مدن للتميز” في ‏دورتها الأولى، وذلك خلال الاحتفال الذي جاء برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين في منظومة الصناعة والتعدين.

وشهدت الدورة الأولى من الجائزة مشاركة أكثر من 1300 متنافس في 5 مسارات لفئات المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تضمنت المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية،

وتنمية القدرات البشرية، وكذلك التحول الرقمي، والابتكار والريادة في الصناعة، إضافة إلى مسارين للأفراد هما المرأة في الصناعة والقيادة في الصناعة.

وهنّأ الرئيس التنفيذي لمدن المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، أصحاب الأعمال الفائزة في هذه ‏الجائزة، مُقدمًا شكره لكل من أسهم في إنجاحها وتحقيق أهدافها لخدمة القطاع الصناعي والإسهام مع نظيراتها في منظومة الصناعة، تحقيقَا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتطلعات رؤية المملكة 2030 بترسيخ مكانة المملكة بصفتها قوة صناعية ولوجستية عالمية.

يذكر أن “مدن” أنشئت عام 2001م بهدف توفير بيئة صناعية مثالية عبر تطوير الأراضي الصناعية والإشراف عليها والإشراف على مناطق التقنية كَونها أحد ركائز تمكين الصناعة بالمملكة،

وجعلها قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا، حيث تجاوزت مساحة الأراضي المطورة 215 مليون متر مربع في 37 مدينة صناعية تضم نحو 8000 عقد صناعي ولوجستي واستثماري.