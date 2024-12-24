منصة لاستكشاف الرؤى الإبداعية.. «فنون العلا».. إبداعات محلية وعالمية

البلاد – العلا

أعلن مهرجان فنون العُلا، عن برنامج العروض الأدائية والمعارض والأنشطة المميزة، التي تسلط الضوء على أفضل الإبداعات الفنية المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك خلال المدة من 16 يناير إلى 22 فبراير 2025.

ويعد مهرجان فنون العُلا السنوي جزءًا من أجندة “لحظات العلا”، وحدثًا فنيًا عالميًا بارزًا؛ يقدم تجربة غامرة لعشاق الفنون والثقافة، ومنصة لاستكشاف الرؤية الإبداعية الماضية والمستقبلية لمدينة العلا.

وتشكل “ساحة حي الجديدة للفنون” القلب النابض للمهرجان، وهي مركز إبداع حيوي سينقل أجواء الحدث إلى عدة مواقع رئيسة في العُلا، وتقدم الساحة برنامجًا عامًا متنوعًا يستضيف مجموعة من ورش العمل والجلسات التعليمية والحوارية للبالغين والعائلات.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع الفنون والصناعات الإبداعية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، نورا الدبل:” نفخر باستكمال إرثنا؛ بصفته مركزًا عالميًّا للفنون والثقافة مع النسخة الجديدة لمهرجان فنون العُلا؛ إذ يعزز برنامج المهرجان لهذا العام من مكانة العُلا وجهة داعمة للإبداع والفن؛ إذ تلتقي الحرف اليدوية القديمة مع الممارسات الفنية المعاصرة، والأعمال الفنية وسط الأجواء الطبيعية الخلابة”.

ومن المتوقع أن تضفي نسخة هذا العام من المهرجان روحًا جديدة على دور العُلا؛ بصفتها مركزًا ثقافيًّا راسخًا، عبر جمع الماضي والحاضر والمستقبل في آنٍ معًا, وتتضمن الفعاليات والأنشطة: (وادي الفن الذي يقدم “ذكرى: ليلة من الذكريات”: كذلك عرض” ذكرى” في 25 و26 و27 يناير، بعد عرضه العالمي الأول في العُلا، سيتم تكييف الأداء ليصبح نسخة داخلية للمسارح، لجلب ثقافة وتراث وفنون العُلا إلى جمهور أوسع حول العالم).