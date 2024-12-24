لعبة Crossfire تنضم إلى منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

الرياض – محمد الجليحي

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية وشركة Smilegate، الرائدة عالمياً في تطوير الألعاب، اليوم عن توقيع شراكة استراتيجية تمتد لثلاث سنواتبهدف إدراج لعبة CROSSFIRE، إحدى الألعاب الأكثر شعبية على مستوى العالم، ضمن منافسات النسخة الثانية من كأس العالم للرياضات الإلكترونيةلعام 2025، الحدث الأكبر في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، والذي ستحتضنه مدينة الرياض في صيف العام المقبل، ما يعد عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية بمنافسات حماسية عالمية المستوى.

ويشكل انضمام CROSSFIRE إضافة بارزة وجديدة إلى قائمة ألعاب كأس العالم للرياضات الإلكترونية المتنوعة. وتنضم اللعبة إلى مجموعة من الألعاب الشهيرة التي تم الإعلان عنها سابقاً، والتي تغطي مجموعة واسعة من الأنواع. وحتى الآن، تم الكشف عن 19 بطولة في 18 لعبة، تشمل أشهر ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول، وألعاب ساحات المعارك الجماعية، والألعاب الاستراتيجية في الوقت الفعلي، وألعاب القتال. وسيتم الإعلان عن المزيد من العناوين قريباً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فابيان شويرمان، المسؤول الرئيسي عن الألعاب في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “يسعدنا انضمام لعبة CROSSFIRE إلى منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، الحدث الأبرز عالمياً والذي يحتفيبالمنافسات النخبوية وشغف الألعاب والرياضات الإلكترونية”.

وأضاف: ” رسخت CROSSFIRE إرثاً قوياً كواحدة من أكثر الألعاب شعبية في الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والعديد من الدول حول العالم، وتواصل توسيع قاعدة جماهيرها. واليوم، يسرنا أن نرحب بعشاقها من جميع أنحاء العالم، كما نتطلع للبناء على الأساس المتين الذي رسّخته خلال السنوات الماضية. ونعرب عن امتناننا لفريق CROSSFIRE لتفانيهم وتعاونهم في إرساء هذه الشراكة لمدة ثلاث سنوات، والتي تعكس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة في تقديم هذه اللعبة المميزة على أكبر منصة رياضية في العالم. وتجسد هذه الشراكة أيضاً جهودنا المشتركة لدعم النمو المستدام للألعاب والرياضات الإلكترونية كرياضة عالمية ذات قاعدة جماهيرية كبيرة”.

ومنذ إطلاقها عام 2007 من قِبل شركة Smilegate الكورية الجنوبية، حققتCROSSFIRE نجاحاً باهراً في الصين، وأصبحت من أبرز ألعاب التصويبمن منظور الشخص الأول على مستوى البلاد. وتضم اللعبة أكثر من 1.1 مليار مستخدم عالمياً في أكثر من 80 دولة، وسجلت رقماً قياسياً بلغ 8 ملايين مستخدم متزامن. واستمرت شعبية اللعبة لأكثر من عقد من الزمان، ما أدى إلى إنتاج العديد من الأعمال الإعلامية، بما في ذلك سلسلة بث مباشر مخصصة لمنافسات اللعبة، والتي جذبت أكثر من 1.8 مليار مشاهد في الأسابيع الأولى من عرضها عام 2020. كما احتفلت بطولة العالمية CROSSFIRE للرياضات الإلكترونية، CROSSFIRE Stars، بعامها العاشر في 2023. بينما شهدت نهائيات بطولة CFS 2024 مشاركة ناجحة ومنافسات حماسية بين 16 فريقًا من ست مناطق رئيسية. وأكد هذا الحدث على أهمية بناء منصة عالمية أكثر شمولاً تجمع اللاعبين والمشجعين والشركاء، بما يعزز نمو مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالمياً.

بدورها قالت إينا تشانغ، الرئيسة التنفيذية لشركة SmilegateEntertainment:” يُمثل انضمام CROSSFIRE إلى منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 محطة بارزة في مسيرة اللعبة ومجتمعها العالمي من عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية. وبصفتها إحدى أشهر ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول عالمياً، تمكنت CROSSFIRE من بناء قاعدة جماهيرية واسعة من اللاعبين والمشجعين على مدار السنوات العشر الماضية. وتوفر بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية منصة مثالية لاستعراض المهارات وروح المنافسة في لعبة CROSSFIRE أمام جمهور عالمي أوسع، ما يُساهم في ترسيخ مكانتها على الساحة الدولية. ونتطلع إلى التعاون مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية لتقديم تجربة استثنائية للاعبينا ومشجعينا وشركائنا”.

وتعود منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في عام 2025 لتجمع عشاقالألعاب والرياضات الإلكترونية في عاصمة المملكة العربية السعودية، في حدث عالمي سيُحدد هوية بطل العالم القادم. وسيُقدم هذا الحدث، الأكبر من نوعه في عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، جوائز قيّمة للأندية واللاعبين المتنافسين عبر مزيج متنوع من المنصات وأنماط اللعب. وشهدت النسخة الأولى من كأس العالم للرياضات الإلكترونية في عام 2024 مشاركة واسعة بلغت 200 نادٍ و1500 رياضي محترف يمثلون 100 دولة، تنافسوا في 22 بطولة ضمن 21 لعبة على مجموع جوائز يبلغ 60 مليون دولار. وحصدت فعاليات البطولة ومنافساتها المليئة بالحماس، التي استمرت على مدار ثمانية أسابيع، أرقاماً قياسية بـ 500 مليون مشاهدة عبر الإنترنت، وحضور جماهيري بلغ 2.6 مليون شخص، ما يعكس الشغف الكبير بالرياضات الإلكترونية وتأثيرها المتزايد على الساحة العالمية.