طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البيضاء بالتوت

لمحبي الشوكولاتة البيضاء ستنال إعجابكم تلك الوصفة

المقادير اللازمة

للتوت

1 1/2 كوب سكر مقسم

1/2 كوب ماء

كوب توت بري

للكيك

3/4 كوب زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة

1 1/2 كوب سكر

كوب كريمة حامضة

ملعقة كبيرة فانيليا

5 بيضات كبيرة

3 أكواب دقيق لجميع الأغراض منخول

4 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

3/4 ملعقة صغيرة ملح

كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة

2 ملعقة كبيرة ماء بدرجة حرارة الغرفة

2 1/2 كوب توت بري

للشوكولاتة البيضاء

كوب رقائق شوكولاتة بيضاء

1/2 كوب كريمة خفق ثقيلة

طريقة العمل

لعمل التوت البري

ضعي 1/2 كوب من السكر والماء ليغلي في قدر

يطهى على نار خفيفة حتى يذوب السكر تمامًا

يرفع ويترك ليبرد 10 دقائق

يضاف التوت البري ويقلب حتى يتغطى

ضعي التوت البري في الثلاجة طوال الليل مع التحريك مرتين حتى يتغطى بالشراب

رشي صينية خبز برذاذ الزيت

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (176 درجة مئوية)

في وعاء خلط كبير اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى يصبح لونها فاتحًا حوالي 3-4 دقائق

أضيفي الكريما الحامضة والفانيليا واخلطيهم جيداً

أضيفي البيض على دفعتين مع التقليب حتى تمتزج جيداً

امزجي المكونات الجافة في وعاء منفصل

ثم امزجي الحليب والماء في كوب

أضيفي نصف المكونات الجافة إلى الخليط واخلطي حتى تمتزج جيدًا

ثم أضيفي خليط الحليب واخلطي حتى تمتزج جيداً

أضيفي باقي المكونات الجافة واخلطي حتى تمتزج جيدًا

يضاف التوت البري برفق ويقلب

صبي الخليط في الصينية

اخبزيها لمدة 47-50 دقيقة

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد

للشوكولاتة البيضاء

ضعي رقائق الشوكولاتة البيضاء في وعاء كبير

سخني الكريمة حتى تبدأ في الغليان

ثم اسكبيها فوق رقائق الشوكولاتة البيضاء

اتركيها لمدة 2-3 دقائق

ثم اخفقي حتى تصبح ناعمة

يوضع الجاناش جانبا ليبرد قليلا

رشي الجاناش على سطح الكيك

ضع الكيك جانبا

أخرجي التوت البري من الشراب من الثلاجة

لفيه في الكوب المتبقي من السكر

ستحتاجين إلى لفه عدة مرات للحصول على طبقتين من السكر عليه

ضعي التوت جانبًا حتى يجف لمدة 30 دقيقة إلى ساعة

21. ضعي فوق الكيك التوت البري

ضعي الكيك في الثلاجة حتى وقت التقديم