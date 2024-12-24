طريقة عمل كيكة التوابل

لمحبي النكهات والتوابل وصفة كيك مميزة تجمع بين التوابل الأرضية والكيك اللذيذ

المقادير اللازمة

2 1/4 كوب دقيق لجميع الأغراض

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة صودا الخبز

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1/2 ملعقة صغيرة بهارات

1/4 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

1 3/4 كوب سكر بني فاتح

3/4 كوب زيت نباتي

3/4 كوب عصير تفاح غير محلى

4 بيضات كبيرة

2 ملعقة صغيرة فانيليا

كوب حليب رائب

كريمة جبنة مخفوقة مع سكر بودرة وفانيليا للتغطية أو كريمة حسب الرغبة

بقان مفروم للوجه

طريقة العمل

سخن الفرن إلى 350 درجة

قومي برش صينية خبز مستديرة برذاذ الخبز

قومي برش الدقيق داخل الصينية مع التخلص من الزائد بها

في وعاء اخفقي الدقيق مع البيكنج بودر وصودا الخبز والملح والقرفة وجوزة الطيب والزنجبيل والبهارات والقرنفل لمدة واتركيها جانباً

صبي السكر البني في وعاء خلاط كهربائي واخفقيه

يسكب معه الزيت النباتي وعصير التفاح

يمزج حتى يمتزج جيدًا

اخلطي معه البيض والفانيليا.

يضاف 1/2 مزيج الدقيق ويخلط على سرعة منخفضة حتى يمتزج

ثم اللبن الرائب

ثم 1/2 من خليط الدقيق ونخلط حتى تمتزج جيداً.

يوضع في الصينية

يخبز في فرن مسخن مسبقًا حوالي 28 – 32 دقيقة

اتركيها لتبرد تماماً

ثم تزين بالجبنة الكريمية المخفوقة أو الكريمة وتزين بحسب الرغبة بالبقان