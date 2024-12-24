طريقة عمل سنو مان كوكيز

وصفة بسكويت سهلة وسريعة
المقادير اللازمة
300 جرام دقيق عادي
150 جرام زبدة طرية
130 جرام سكر ناعم
75 جرام سكر بني فاتح
بيضة
نصف ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا
200 جرام سكر بودرة
3 ملاعق كبيرة حليب
طريقة العمل
اخفقي الزبدة مع السكر النوعين في وعاء لمدة 3 دقائق حتى يصبح كريمي
يضاف البيض والفانيليا مع التقليب
ضعي الدقيق واخلطي
غلفي العجينة واتركيها تبرد في الثلاجة لمدة ساعة
سخني الفرن إلى 170 درجة مئوية
افردي العجينة على سطح عمل مرشوش بالدقيق
تقطع دوائر بواسطة قطاعة دائرية
تنقل علي صواني خبز مبطنة بورق الزبدة
اخبزي البسكويت لمدة 10-12 دقيقة
أخرجيه من الفرن واتركيه ليبرد تمامًا
ضع السكر البودرة في وعاء صغير وأضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك حتى يصبح ناعمًا وسميكًا
تدهن الأجزاء العلوية من البسكويت بمزيج السكر والحليب
يزين بحسب الرغبة ويقدم