طريقة عمل سنو مان كوكيز

وصفة بسكويت سهلة وسريعة

المقادير اللازمة

300 جرام دقيق عادي

150 جرام زبدة طرية

130 جرام سكر ناعم

75 جرام سكر بني فاتح

بيضة

نصف ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

200 جرام سكر بودرة

3 ملاعق كبيرة حليب

طريقة العمل

اخفقي الزبدة مع السكر النوعين في وعاء لمدة 3 دقائق حتى يصبح كريمي

يضاف البيض والفانيليا مع التقليب

ضعي الدقيق واخلطي

غلفي العجينة واتركيها تبرد في الثلاجة لمدة ساعة

سخني الفرن إلى 170 درجة مئوية

افردي العجينة على سطح عمل مرشوش بالدقيق

تقطع دوائر بواسطة قطاعة دائرية

تنقل علي صواني خبز مبطنة بورق الزبدة

اخبزي البسكويت لمدة 10-12 دقيقة

أخرجيه من الفرن واتركيه ليبرد تمامًا

ضع السكر البودرة في وعاء صغير وأضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك حتى يصبح ناعمًا وسميكًا

تدهن الأجزاء العلوية من البسكويت بمزيج السكر والحليب

يزين بحسب الرغبة ويقدم