شاهد| منتخب عمان يقلب الطاولة على نظيره القطري في خليجي 26

محمود العوضي- جدة
قلب منتخب عمان الطاولة على المنتخب القطري، بعدما حوّل تأخره بهدف إلى فوز بثنائية مثيرة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جابر المبارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس«خليجي 26»، المقامة حاليًا في الكويت.
البداية جاءت مثيرة من جانب العنابي القطري، الذي لم ينتظر سوى دقيقتين فقط ؛ ليحرز المعز علي هدف قطر الوحيد، إلا أن الرد العماني لم يتأخر كثيرًا عبر ضربة جزاء، عند الدقيقة 20، ترجمها عصام الصبحي إلى داخل مرمى برشم.
هدف التعادل قلب السيطرة لصالح الأحمر العماني، الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني عبر المتألق عصام الصبحي.
بهذا الفوز، رفع منتخب عمان رصيده إلى 4 نقاط، ليقبض على صدارة ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26»، في انتظار نتيجة مباراة الإمارات والكويت، فيما تجمد رصيد منتخب قطر عن نقطة وحيدة.
هدف |
المعز علي يفتتح التسجيل لمنتخبنا الوطني مبكرا في الدقيقة الثانية أمام عمان#كاس_الخليج || #خليجي_زين26 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/CfzkOjDowM
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 24, 2024
هدف |
من ركلة جزاء .. تعادل منتخب عمان أمام منتخبنا الوطني عن طريق عصام الصبحي #كاس_الخليج || #خليجي_زين26 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/kBmJjUTZUV
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 24, 2024
هدف |
تقدم منتخب عمان 2-1 على منتخبنا الوطني عن طريق عصام الصبحي في الدقيقة 51#كاس_الخليج || #خليجي_زين26 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/bMjF3HQd5l
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 24, 2024