الرياضة

شاهد| منتخب عمان يقلب الطاولة على نظيره القطري في خليجي 26

صحيفة البلادaccess_time23 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      24 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

قلب منتخب عمان الطاولة على المنتخب القطري، بعدما حوّل تأخره بهدف إلى فوز بثنائية مثيرة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جابر المبارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس«خليجي 26»، المقامة حاليًا في الكويت.

البداية جاءت مثيرة من جانب العنابي القطري، الذي لم ينتظر سوى دقيقتين فقط ؛ ليحرز المعز علي هدف قطر الوحيد، إلا أن الرد العماني لم يتأخر كثيرًا عبر ضربة جزاء، عند الدقيقة 20، ترجمها عصام الصبحي إلى داخل مرمى برشم.

هدف التعادل قلب السيطرة لصالح الأحمر العماني، الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني عبر المتألق عصام الصبحي.

بهذا الفوز، رفع منتخب عمان رصيده إلى 4 نقاط، ليقبض على صدارة ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26»، في انتظار نتيجة مباراة الإمارات والكويت، فيما تجمد رصيد منتخب قطر عن نقطة وحيدة.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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