زاروا معرض ومتحف السيرة النبوية.. ضيوف «برنامج خادم الحرمين» يشكرون القيادة

البلاد – المدينة المنورة

أعرب ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، عن شكرهم لقيادة المملكة على تمكينهم من زيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتضم الدفعة الثانية هذا العام 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 14 دولة أوروبية.

وخلال زيارتهم للمدينة المنورة، اطلع ضيوف البرنامج- الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد- على أقسام “المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية” وما يحويه المعرض من قاعات وأركان وعروض مرئية، تستعرض سيرة نبينا محمد- صلى الله عليه وسلم- وسير الأنبياء -عليهم السلام- والأحداث التاريخية، والثقافة الإسلامية، والجهود المبذولة للعناية بالتاريخ والحضارة الإسلامية.

وقد غادر ضيوف الدفعة الثانية من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة أمس، إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة بعد زيارتهم للمدينة المنورة، التي استمرّت عدة أيام، وأعربوا عن سعادتهم؛ بما منَّ الله عليهم من زيارة المسجد النبوي الشريف، والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة عدد من المعالم الدينية والحضارية والثقافية وسط منظومة متكاملة من الخدمات، التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية.