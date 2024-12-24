رينارد: سنقاتل من أجل التأهل.. وأثق في لاعبي الأخضر

البلاد- جدة

أكد الفرنسي “هيرفي رينارد” المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه سيواصل العمل والطموح؛ من أجل التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 26”. وعقد “رينارد” مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء للحديث عن مواجهة اليمن المقررة غدًا الأربعاء، وجه خلاله رسالة إلى الجمهور السعودي أكد فيها عدم الاستسلام ومواصلة الطموح والأمل، معربًا عن تفهمه لخيبة الأمل في المباريات الماضية، لكنه أشار إلى أن الجماهير يجب أن تعرف أنه يحاول تصحيح وتخطي هذه الفترة الصعبة. وأضاف: “سبق وذكرت في سؤال سابق، لدينا مباراتان والأمل باقٍ. في كأس الخليج 2019 خسرنا المباراة الأولى أمام الكويت ولكن تأهلنا للنهائي، هذه كرة القدم الأمور تتغير بسرعة، جميع الفرق متقاربة في البطولة من وجهة.”

وشدد رينارد على أن المنتخب السعودي ليس في وضع حرج حتى الآن، مضيفًا: “عندما تنظر إلى التصفيات الفرق بيننا والمركز الثاني نقطة، كأس الخليج الأمر بأيدينا ومتبقٍ مباراتان، استخدام كلمة «الوضع حرج» ليس الآن، أتفهم خيبة الأمل وأستطيع أن أقول إننا نعمل بأقصى ما يمكن لمعالجة الوضع”.

وعن عدم استدعاء عبدالله آل سالم بعد إصابة فراس البريكان قال رينارد: “أنا مدرب لفترة طويلة، في أي مباراة تخسرها تأتيك أسئلة حول اللاعبين غير المنضمين، علينا التركيز بالمتواجدين وأثق بهم، لدينا عبدالله رديف وسالم الدوسري والجميع يستطيع التهديف، سجلنا هدفين أمام البحرين ولكن استقبلنا ثلاثة أهداف بسبب الأخطاء الدفاعية، لذلك أركز على لاعبي فريقي.”

وتابع: ” لدينا 26 لاعبًا وهذا عدد كبير في التشكيلة، عندما قمت باستدعاء مروان الصحفي لم أعلم بإصابة صالح الشهري، لست هنا لتقديم الأعذار، لدينا الحلول وننتظر المباراتين المقبلتين ثم نناقش الأمر”.

وردًا على سؤال حول تركيز اللاعبين على الأندية أكثر من المنتخب قال رينارد: “قلت ذلك للاعبين، لأنه في المنتخب ليس لديك عدد الأجانب مثل النادي، عندما تأتي للمنتخب يجب أن تلعب لعلم بلدك وشعار بلدك، في الأشهر الماضية الأمر ليس طبيعيا، وعلينا أن نشاهد أنفسنا في المرآة ونعترف أننا لسنا جيدين، علينا أن نحسن الوضع الحالي في المرحلة المقبلة.