انطلاق منافسات سباقات الخيل في ميدان الفروسية بالدمام الجمعة المقبل

الدمام – البلاد

تبدأ يوم الجمعة المقبل منافسات سباقات الخيل في ميدان الفروسية بالدمام، حيث أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن البرنامج العام للسباقات والتي تقام كل يوم جمعة اسبوعياً بدءاً من تاريخ 27 ديسمبر الجاري 2024 م ، وحتى 28 فبراير 2025 م .

وأكد رئيس اللجنة المنظمة، فاضل العبدالله، أن اللجنة أعدّت رزنامة حافلة بالمسابقات لهذا العام 1446هـ – 2024م، مشيراً إلى مشاركة واسعة من ملاك الخيل بإشراف المشرف العام أنور المليفي لتشمل المنافسات أربع أشواط رئيسية وهي مفتوح الدرجات للخيل العربية الأصيلة مواليد 2022 (إنتاج ومستورد) ، و مفتوح لجميع الدرجات إنتاج محلي لمواليد 2022 ، و مفتوح الدرجات للخيل العربية الأصيلة (3 سنوات فأكثر) إنتاج ومستورد ، و مفتوح لجميع الدرجات (4 سنوات فأكثر) إنتاج محلي ومستورد ، و يُنتظر أن تشهد المنافسات حضورًا كبيرًا من عشاق رياضة الفروسية ومحبي الخيل، حيث يهدف الحدث إلى تعزيز مكانة رياضة الفروسية وتوفير منصة تنافسية لملاك ومدربي الخيل ، بجوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 20 ألف ريال.

وأضاف فاضل العبدالله أن ميدان الفروسية بالدمام يحرص على تطوير هذه السباقات سنويًا لجذب المزيد من المشاركين والمهتمين برياضة الفروسية، كما أشار إلى أن البرنامج الجديد يراعي التنوع بين فئات الخيول المختلفة لضمان التنافسية العادلة وتشجيع المشاركين على تقديم أفضل ما لديهم و أن هذه البطولة تعد فرصة مثالية لملاك الخيل والمدربين لاستعراض إمكانيات خيولهم، معربًا عن تفاؤله بأن النسخة الحالية ستشهد مستويات متميزة من الأداء بفضل الإعداد الجيد والتحضيرات المستمرة.

من جانبه، دعا المنظمون الجمهور ومحبي سباقات الخيل إلى الحضور والاستمتاع بالأجواء الرياضية في الميدان، مؤكدين أن الحدث يمثل جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز رياضة الفروسية في المملكة ودعم التراث الوطني المرتبط بالخيل العربية الأصيلة ، يُذكر أن ميدان الفروسية بالدمام يعتبر واحدًا من أهم الميادين التي تُنظَّم فيها سباقات الخيل بالمملكة، ويحظى بدعم كبير من الجهات المعنية لتعزيز دوره كمحور رئيسي لرياضة الفروسية.