النصيري بديلًا لـ” تاليسكا” في النصر

البلاد- جدة

ذكرت تقارير عالمية أن المغربي يوسف النصيري لاعب فنربخشة التركي سيكون بديلاً للبرازيلي أندرسون تاليسكا في صفوف النصر.

واتفقت إدارة فنربخشة التركي مع نظيرتها في النصر على ضم المهاجم البرازيلي تاليسكا في يناير المقبل.

وقالت قناة السعودية الرياضية: إن النصيري هو الصفقة التي سيبرمها النصر لتعويض رحيل تاليسكا في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويُعتبر الدولي المغربي صاحب الـ 27 عامًا واحداً من أهم المهاجمين في أفريقيا خلال السنوات الماضية.

ويحتل النصر تحت قيادة مديره الفني ستيفان بيولي المركز الرابع في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة.