الرياضة الإعلان عن النزالات الكبرى في فعالية UFC ضمن موسم الرياض

البلاد- جدة بعد أسبوع من إعلان معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن النزال الرئيسي للفعالية العالمية الخاصة بـUFC ضمن موسم الرياض، تم الكشف اليوم عن القائمة الكاملة للمقاتلين المشاركين في الحدث المرتقب. الفعالية التي تُنظم بالتعاون مع منظمة الفنون القتالية المختلطة الأولى عالميًا UFC ، ستُقام في anb أرينا بمدينة الرياض في 1 فبراير 2025، حيث تعد الجماهير بنزالات حماسية تضم نخبة من أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم. ومن بين النزالات المثيرة، سيواجه المقاتل الداغستاني سعيد نور محمدوف، البرازيلي فينيسيوس “لوك دو غ “أوليفيرا، بينما يلتقي الطاجيكي محمد نعيموف مع الأسترالي كان أوفلي”. وفي نزال آخر، يواجه الأمريكي تيرانس مكيني الدنماركي دامير هادزوفيتش، بينما يلتقي النمساوي بوغدان غراد مع البرازيلي لوكاس ألكسندر. ويشهد الحدث تمثيلاً عربيًا لافتًا، حيث سيواجه المصري حمدي عبدالوهاب الأمريكي جمال بوغز. فيما يتواجه البحريني شامل غازييف ( 13-1-0 ) بالأمريكي توماس بيترسن. ويستمر الحماس مع مواجهة تجمع الأمريكيين جوردان ليفيت وعبدالكريم السلوادي، بينما يتحدى الروسي سيرجي بافلوفيتش المقاتل السورينامي جيرزينيو “بيغي بوي” روزينسترويك، كما سيخوض الداغستاني إكرام أليسكيروف مواجهة قوية أمام البرازيلي أندريه مونيز. وكان قد أعلن عن النزال الرئيس، الذي سيجمع بين البطل السابق في وزن الوسط، النجم النيجيري المولد والنيوزيلندي الجنسية، إسرائيل أديسانيا، المعروف بلقب “ذا لاست ستايل بندر”، والنجم الصاعد نصر الدين إماموف، المصنف الرابع عالميًا. ويعود أديسانيا أحد أعظم مقاتلي UFC عبر التاريخ، إلى الحلبة بعد مواجهته الأخيرة على اللقب أمام دريكوس دو بليسيس في وقت سابق هذا العام، حيث يسعى لاستعادة هيمنته عبر تحقيق انتصار حاسم على إماموف، بينما يدخل إماموف، المقاتل الفرنسي ذو الأصول الداغستانية، المواجهة بحماس كبير بعد فوزه على بريندان ألين، ويأمل في الإطاحة بأسطورة مثل أديسانيا في ليلة تعد بأن تكون استثنائية. وستشهد النزالات مواجهة أخرى مثيرة في فئة الوزن المتوسط، حيث يلتقي الداغستاني غير المهزوم شارا محمدوف، المصنف الرابع عشر عالميًا، بالنجم الإنجليزي مايكل “فينوم” بيج، حيث يسعى محمدوف لتعزيز ترتيبه بينما يطمح بيج لاستعادة سلسلة انتصاراته. يُذكر أنه سيتم طرح التذاكر لهذا الحدث التاريخي ابتداءً من 3 يناير 2025 عبر منصة Webook ، مما يزيد من حماس عشاق هذه الفعالية، الذين يتطلعون لحضور هذا الحدث البارز الذي أصبح من أبرز فعاليات موسم الرياض.