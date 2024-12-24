إقفال طرح ديسمبر من الصكوك المحلية بـ 11.6 مليار ريال

جدة : البلاد

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 11.598 مليار ريال سعودي (أحد عشر مليار وخمسمائة وثمانية وتسعون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى أربع شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 5.585 مليارات ريال سعودي (خمسة مليارات و خمسمائة وخمسة وثمانون ريالًا سعوديًا) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 3.907 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات و تسعمائة وسبعة ملايين ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 706 ملايين ريال سعودي (سبعمائة وستة ملايين ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 1.4 مليار ريال سعودي (مليار وأربعمائة مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2034 ميلادي.