أمير نجران يُدشِّن النظام المطوّر للخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي

نجران : البلاد

دشَّنَ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، النظام المطور للخدمات الصحية والطب العائلي بالمستشفى الجامعي، بحضور رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري.

وشرح مدير المستشفى الجامعي الدكتور سعيد بن جابر القحطاني الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى للمستفيدين ، مبينًا ماهية الرعاية الطبية المبنية على الطب العائلي والتي ترتكز على تقديم الرعاية الصحية الشاملة من قبل أطباء مختصين في رعاية العائلة, ولها العديد من العوائد الاجتماعية، ومنها استمرارية الرعاية من خلال علاقة طويلة الأمد ما بين العائلة و الطبيب, و بمنهجية شاملة لجميع الجوانب النفسية و السلوكية والصحة البدنية, ويساعد في تقديم رعاية مستدامة ووقائية، والمرونة و الراحة من خلال تلقي الخدمة الصحية لجميع أفراد العائلة من مكان واحد، بما يسهم أيضًا في عوائد اقتصادية متعددة بخفض التكاليف الإجمالية و استخدام الموارد بكفاءة.