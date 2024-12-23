الإقتصاد

11 رجل أعمال يتنافسون على مقاعد مجلس غرفة الباحة

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      23 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الباحة

تبدأ في الساعة الثامنة من صباح يوم غد، عملية التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في منطقة الباحة للدورة (1446 – 1450هـ)، التي تستمر حتى الساعة الثالثة، مساء يوم الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 25 ديسمبر 2025م، وفق نظام الغرف التجارية الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، علمًا أن عملية التصويت على مدار الساعة دون توقف حتى نهاية الوقت المحدد.

ويتنافس في انتخابات غرفة الباحة 11 رجل أعمال، للفوز بنصف مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 4 مقاعد.
وسبق أن عقدت التجارة ممثلة في لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة الباحة للدورة القادمة (1446 – 1450هـ)، اجتماعًا بالمترشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المترشحين تجنبها.

وأكّدت اللجنة, أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير في حملاتهم الانتخابية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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