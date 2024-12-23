الرياضة نائب وزير الرياضة يتوّج البرازيلي “فونسيكا” بلقب بطولة الجيل القادم للتنس 2024

البلاد- جدة توّج معالي نائب وزير الرياضة، بدر بن عبدالرحمن القاضي، البرازيلي جواو فونسيكا، بلقب بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2024، التي استضافتها المملكة للمرة الثانية في جدة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للتنس ورابطة محترفي التنس، وبإشراف وزارة الرياضة، ورعاية صندوق الاستثمارات العامة. وتمكن البرازيلي جواو فونسيكا من هزيمة منافسه الأمريكي ليرنر تين بنتيجة (3-1)، ليتوج باللقب، ويحصل على أكثر من نصف مليون دولار من مجموع الجوائز الذي تجاوز مليوني دولار، إثر لقاء قوي وتواجد جماهيري وإعلامي محلي ودولي متميز، حظيت به صالة ملعب الملك عبدالله الرياضية، طيلة أيام البطولة التي امتدت لخمسة أيام متواصلة، وجمعت ثمانية من نخبة اللاعبين الشباب تحت (20) عامًا. وقال البطل فونسيكا بعد تتويجه باللقب الأخير في موسم التنس العالمي:” أعجز عن وصف شعوري الحالي، أنا سعيد جدًا وفخور بما حققته، لقد كانت بطولة صعبة وحصولي على هذا اللقب هو لحظة ستبقى عالقة في ذهني طوال حياتي، أشكر المملكة والقائمين على البطولة على كل ما قدموه لنا منذ لحظة وصولنا حتى الآن، قضيت وقتًا ممتعًا واستكشفت بعض جوانب مدينة جدة، وأتمنى أن أتمكن من العودة إلى هنا مرة أخرى”. وانضم بذلك البرازيلي جواو فونسيكا لقائمة الأبطال المتوجين على أرض المملكة بلقب نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، إلى جانب الصربي حمد ميديدوفيتش الذي حقق لقب النسخة الأولى، على أن يمتد احتضان البطولة لمدة خمس سنوات، في إطار شراكة بين الاتحاد السعودي للتنس ورابطة محترفي التنس. وكانت هذه البطولة قد شهدت تواجد ثمانية لاعبين من نخبة النجوم الشباب في عالم التنس؛ وهم: الفرنسي آرثر فيلس، والتشيكي جاكوب مينشيك، والأمريكي ليرنر تين، والبرازيلي جواو فونسيكا، وكل من الأمريكي أليكس ميكيلسن، والصيني شانغ جونشينغ، والفرنسي لوكا فان أش، والأمريكي نيشيش باسافاريدي. وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث، استمرارًا للنجاحات الكبيرة التي حققتها في مجال استضافة كبرى الفعاليات والبطولات الرياضية قاريًا وعالميًا، بإشراف من وزارة الرياضة، كما تجسّد الاستضافة حرص الوزارة المستمر على المساهمة الفعّالة في تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030.