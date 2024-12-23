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فنربخشة يطلب التعاقد مع نجم الأهلي
الرياضة

فنربخشة يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      23 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

ذكرت تقارير عالمية أن نادي فنربخشة التركي تقدم بعرض رسمي خلال الأيام القليلة الماضية لنظيره الأهلي؛ من أجل الحصول على خدمات المدافع التركي ميريح ديميرال.

وقالت صحيفة “AKSAM” التركية: إن فنربخشة استطلع رأي جوزيه مورينو حول ضم ديميرال من الأهلي، وإن المدرب البرتغالي وافق على بدء التفاوض مع ناديه للحصول على خدماته في الشتاء المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن فنربخشة يتطلع لحصد لقب الدوري التركي في الموسم الجاري، من خلال تدعيمات جديدة في موسم الانتقالات الشتوية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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