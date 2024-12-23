فنربخشة يطلب التعاقد مع نجم الأهلي

ذكرت تقارير عالمية أن نادي فنربخشة التركي تقدم بعرض رسمي خلال الأيام القليلة الماضية لنظيره الأهلي؛ من أجل الحصول على خدمات المدافع التركي ميريح ديميرال. وقالت صحيفة “AKSAM” التركية: إن فنربخشة استطلع رأي جوزيه مورينو حول ضم ديميرال من الأهلي، وإن المدرب البرتغالي وافق على بدء التفاوض مع ناديه للحصول على خدماته في الشتاء المقبل. وأشارت الصحيفة إلى أن فنربخشة يتطلع لحصد لقب الدوري التركي في الموسم الجاري، من خلال تدعيمات جديدة في موسم الانتقالات الشتوية.