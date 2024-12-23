على خطى ابن بطوطة.. رحلة تفاعلية لاستكشاف تاريخ وثقافة العُلا

البلاد- العلا

تقدم العُلا فعالية “على خطى ابن بطوطة”، وهي رحلة تفاعلية مميزة تتيح للزوار استكشاف تاريخ العلا وتراثها الثقافي عبر العصور.

وتُقام الفعالية بصفتها مسارًا يرافق فيه المشاركين راوٍ محلي يأخذهم في جولة داخل واحات النخيل ، والبيوت القديمة، ويستعرض حكايات مدهشة عن الواحات والبيوت الطينية التاريخية التي تقع وسط البلدة القديمة.

ويستكشف الزوار خلال الرحلة، كيف كانت العُلا محطة مهمة في رحلات التجارة والقوافل؛ مثل تلك التي مر بها الرحالة الشهير ابن بطوطة، حيث تهدف إلى مزج التعليم بالمتعة عبر سرد شيّق، ما يمنح الزوار شعورًا بالانتماء لحقب تاريخية مضت، حيث يمكن للمهتمين الدخول على الموقع المخصص للمعلومات والحجز experiencealula.com.

ويجد الزائر لمحافظة العلا متعته في استنشاق الهواء النقي والتمتع بجمال التنوع الجغرافي الطبيعي مع النظر لصفاء سمائها في لحظات إيمانية يتأمل فيها الإنسان ويتدبر مشاهدة آثار الحجر، والخريبة، وجبل عِكمة، ومداخي.

واشتهرت العلا ببلدتها القديمة التي تعود أغلب منازلها إلى أوائل القرن السابع الهجري، ويحيط بها من ثلاثة اتجاهات عدد من مزارع النخيل، والحمضيات، والفواكه؛ حيث تميزت بتربة خصبة، ووفرة كبيرة من المياه العذبة التي تنبع من 35 عينًا جوفية.