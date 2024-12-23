طريقة عمل كيكة التوت البري واليوسفي مع كريمة القرفة

لمحبي اليوسفي وصفة كيك شتوية غنية بالحمضيات مع الكريمة بنكهة القرفة

المقادير اللازمة

للكيكة

250 جرام زبدة مملحة طرية

250 جرام سكر ناعم

4 بيضات كبيرة

200 جرام دقيق ذاتي التخمير

150 جرام دقيق ذرة

4 حبات يوسفي مبشورة

150 جرام من التوت البري الطازج أو المجمد

للكريمة

300 مل كريمة خفق

نصف ملعقة صغيرة قرفة

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

3 ملاعق كبيرة عصير يوسفي

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 160 درجة مئوية

ادهني قاعدة وجانب قالب كيك مستدير 23 سم وضعي به ورق الخبز

تخفق الزبدة والسكر حوالي 5 دقائق

أضيفي البيض واحدًا تلو الآخر مع ملعقة من الدقيق بين كل إضافة

يوضع الدقيق المتبقي ودقيق الذرة وقشر اليوسفي المبشور والتوت البري ويقلب برفق

يسكب الخليط في الصينية

تخبز لمدة ساعة واحدة وربع أو حتى يخرج سيخ خشبي نظيف من الوسط

اتركيها لتبرد 15 دقيقة

ثم انقليها إلى رف سلكي واتركيها لتبرد تمامًا

لتحضير الكريمة

اخفقي جميع المكونات معًا في وعاء كبير باستخدام مضرب كهربائي

قدمي الكيكة مع الكريمة على الجانب

تحتفظ الكيكة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام في عبوة محكمة الإغلاق