طريقة عمل خبز البانيتوني

خبز رائع مع الفواكه المجففة ونكهة البرتقال والليمون، إنه الخيار المثالي للعطلات وأيام الشتاء الباردة

المقادير اللازمة

لتحضير العجينة الأساسية

نصف كوب حليب 120 مل دافئ

ملعقة صغيرة سكر

كيس خميرة

6 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة

نصف كوب سكر

3 بيضات

ملعقة صغيرة فانيليا

قشر ليمونة

قشر برتقالة

3 أكواب دقيق لجميع الأغراض

نصف ملعقة صغيرة ملح

للإضافات

½ كوب توت بري مجفف

ربع كوب زبيب

4 ملعقة كبيرة عصير عنب أبيض

فواكه مجففة حسب الرغبة

طريقة العمل

صنع العجينة

نضع الحليب الدافئ في وعاء صغير ونقلب معه ملعقة صغيرة من السكر

ضعي له الخميرة واتركيها لحوالي 5 دقائق في مكان خالٍ من الهواء أثناء تحضير باقي المكونات

اخفقي الزبدة والسكر معًا حتى يصبح لامع قليلاً

أضيفي البيض واحدًا تلو الآخر للخلط مع الفانيليا

اخلطي قشر الليمون والبرتقال معهم

يضاف الدقيق كوبًا في كل مرة ويخلط المزيج معًا

يضاف خليط الخميرة والملح مع الكوب الأول أو الثاني من الدقيق

تقلب العجينة جيداً ثم ترفع من العجان

ضعيها على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق

اعجني لمدة 5 دقائق

أضيفي القليل من الدقيق الإضافي كلما أرادت إذا لزم الأمر

يجب أن يكون العجين طريًا وليس لزجًا

ادهني وعاءً كبيرًا بقليل من الزيت

ضعي العجين فيه وغطيه بقطعة قماش أو غلاف ملتصق

ضع الوعاء في مكان دافئ وخال من الهواء لمدة ساعتين تقريبًا حتى يتضاعف حجمه

أثناء ارتفاع العجينة ضعي التوت البري والزبيب في مقلاة صغيرة مع عصير العنب

دفئيه على نار متوسطة

اتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق

ثم يرفع عن النار ويترك ليبرد

بعد أن ينتفخ العجين

اخلطي معه التوت البري والزبيب والفواكه المجففة واعجني حتي تتداخل الفواكه مع العجين بالكامل

ضعي العجينة في صينية دائرية مرتفعة

غطيها واتركيها تتخمر لمدة ساعة حتى تصبح على الأقل ضعف الحجم

يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت / 180 درجة مئوية

ضعي الصينية في الفرن واخبزيها لمدة 40 دقيقة حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً

اتركي الخبز ليبرد

ثم يقطع ويقدم