طريقة عمل بوش دو نويل

بوش دو نويل هو عبارة عن حلوى تقليدية يتم تقديمها خاصة في بلجيكا وفرنسا وسويسرا وكندا ولبنان وسوريا والعديد من المستعمرات الفرنسية السابقة مثل فيتنام
المقادير اللازمة
3 بيضات كبيرة
1 كوب سكر حبيبي
1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
1/4 كوب كاكاو
1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض
كريمة وحلوي فطر وشوكولاتة للحشو والتزيين بحسب الرغبة
طريقة العمل
سخني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت
اخفقي البيض والسكر والفانيليا حتى يصبح المزيج ناعمًا
أضيفي الكاكاو والدقيق واخلطيهم حتى يتشكل خليط ناعم
ضعي الخليط في صينية بها ورق زبدة
اخبزيها لمدة 15 دقيقة
تخرج من الفرن
اتركيها تبرد لبضع دقائق ثم لفي الكيك مثل الرول
اتركيه ليبرد تمامًا داخل منشفة
افردي الكيك بعد أن يبرد
افردي الكريمة داخله
ثم لفي الكيك مرة أخرى مع إزالة ورق الزبدة أثناء لفه
يلف الكيك في غلاف بلاستيكي
ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا لتثبيتها
تفك الكيكة من الورق
ثم توضع على طبق
قومي بقطع جزءًا بزاوية من الكيك ووضعه على الجانب ليكون بشكل جذع خشبي
يزين الكيك بالكريمة بالطريقة المرغوبة
ثم يغطي بكريمة الشوكولاتة والفطر الحلوي والسكر البودرة أو بحسب الرغبة