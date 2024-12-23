طريقة عمل بوش دو نويل

بوش دو نويل هو عبارة عن حلوى تقليدية يتم تقديمها خاصة في بلجيكا وفرنسا وسويسرا وكندا ولبنان وسوريا والعديد من المستعمرات الفرنسية السابقة مثل فيتنام

المقادير اللازمة

3 بيضات كبيرة

1 كوب سكر حبيبي

1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

1/4 كوب كاكاو

1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض

كريمة وحلوي فطر وشوكولاتة للحشو والتزيين بحسب الرغبة

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت

اخفقي البيض والسكر والفانيليا حتى يصبح المزيج ناعمًا

أضيفي الكاكاو والدقيق واخلطيهم حتى يتشكل خليط ناعم

ضعي الخليط في صينية بها ورق زبدة

اخبزيها لمدة 15 دقيقة

تخرج من الفرن

اتركيها تبرد لبضع دقائق ثم لفي الكيك مثل الرول

اتركيه ليبرد تمامًا داخل منشفة

افردي الكيك بعد أن يبرد

افردي الكريمة داخله

ثم لفي الكيك مرة أخرى مع إزالة ورق الزبدة أثناء لفه

يلف الكيك في غلاف بلاستيكي

ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا لتثبيتها

تفك الكيكة من الورق

ثم توضع على طبق

قومي بقطع جزءًا بزاوية من الكيك ووضعه على الجانب ليكون بشكل جذع خشبي

يزين الكيك بالكريمة بالطريقة المرغوبة

ثم يغطي بكريمة الشوكولاتة والفطر الحلوي والسكر البودرة أو بحسب الرغبة