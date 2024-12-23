ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون “مجمع المصحف الشريف”

البلاد – المدينة المنورة

‎زارت الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1446هـ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وذلك ضمن البرنامج الثقافي الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية خلال إقامتهم في المدينة المنورة.

‎وتجول المستضافون والبالغ عددهم 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 14 دولة من قارة أوروبا، داخل أقسام المجمع، واطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف وآليات الطباعة الحديثة والمراجعة، مستمعين إلى شرح من المسؤولين عن الجهود المبذولة للعناية بالمصحف الشريف عبر المجمع، الذي يعد أكبر مطبعة تتقن طباعة المصاحف وتدقيقها.

كما اطلعوا على مراحل طباعته وترجمة معانيه إلى عددٍ من لغات العالم، وكيفية اكتمال المراجعة والتدقيق النهائي للمصحف الشريف.

وفي ختام الزيارة، قدم المسؤولون في المجمع نسخًا من إصدارات المجمع من المصحف الشريف هدية لضيوف المجموعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.