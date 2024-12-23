ختام بطولة “نجوم المستقبل” في كرة القدم بكلية الأعمال برابغ

البلاد – جدة

اختتمت جامعة الملك عبد العزيز بكلية الأعمال برابغ فعاليات بطولة نجوم المستقبل 2024 وذلك على ملعب أكاديمية O15 بمدينة جدة، بحضور الدكتور عبد الرزاق مازن بليلة، رئيس قسم التسويق بكلية الأعمال برابغ، والمشرف على برنامج ماجستير الإدارة الرياضية، والدكتور عبدالغفار بن حميدة عضو التدريس لمادة التسويق الرياضي، وضيوف الشرف عبد العزيز بن محمد بن عبود، المدير العام لفرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس مجلس الإدارة للاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد بن احمد الحربي.

وهدفت البطولة التي يقيمها برنامج ماجستير الإدارة الرياضية إلى تطوير ودعم المواهب الوطنية الشابة في المجال الرياضي، وتعزيز التنمية الرياضية والاجتماعية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

وتوج الدكتور عبدالرزاق بليلة وبحضور ضيوف الحفل الختامي للبطولة، فريق أكاديمية O15 بالكأس بعد فوزه على فريق أكاديمية الماهر بنتيجة هدفين مقابل هدف، كما توّج أفضل لاعب في البطولة اللاعب الموهوب مشعل المحماد من أكاديمية الماهر، وأفضل حارس مرمى اللاعب محمد باشا من أكاديمية O15، وهداف البطولة اللاعب عبدالعزيز إسماعيل من أكاديمية O15.

شارك في النسخة الثالثة من البطولة 6 أكاديميات، واتسمت بجو من التنافس الرياضي والإثارة، وأظهرت نماذج لعدد من القدرات والمواهب الرياضية المتميزة الوطنية، كما شهدت البطولة احتفاءً مميزاً باستضافة المملكة لكأس العالم 2034.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الرزاق مازن بليلة أن إقامة هذه البطولة يأتي كجزء من برنامج ماجستير الإدارة الرياضية لدعم المواهب الوطنية، وتعزيز لدور المملكة العربية السعودية في تنظيم الاحداث الرياضية المحلية والعالمية، وأشار إلى أن البطولة تجسد فرحة الوطن واستعداده لاستضافة حدث عالمي يترقبه الجميع مثل كأس العالم، وفي الختام قدم شكره وتقديره لطلاب البرنامج على جهودهم في إنجاح هذه البطولة، والراعي الرسمي الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، والرعاة المشاركين لدعمهم لنجوم المستقبل.