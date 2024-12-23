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ختام المعسكر الدولي للمصارعة في جدة
الرياضة

ختام المعسكر الدولي للمصارعة في جدة

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      23 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد- جدة
 اختتم المعسكر الدولي للمصارعة الذي استضافته مدينة جدة، بتنظيم وتنسيق مشترك بين فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة والاتحاد السعودي للمصارعة، الذي أقيم بصالة كلية التربية بجامعة الملك عبدالعزيز خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2024، بمشاركة مصارعين دوليين، ولاعبي منتخب المملكة للمصارعة.

وفي ختام المعسكر، أعرب المدير التنفيذي للمصارعة عبدالله المزيد، عن شكره وامتنانه لكل من أسهم في نجاح هذا الحدث، مشيدًا بجهود وزارة الرياضة، وعلى رأسها الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، والأمير فهد بن جلوي بن مساعد بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية وجميع العاملين في الاتحاد السعودي للمصارعة وفرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، على جهودهم المميزة في إنجاح هذا المعسكر الدولي.

وأكد المزيد، أن هذا المعسكر يُعد خطوة مهمة في تطوير رياضة المصارعة في المملكة، ويعكس التزام الاتحاد السعودي للمصارعة بدعم المواهب الوطنية وتعزيز مستوى الأداء الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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