الدوحة تستضيف السوبر الفرنسي بين سان جيرمان وموناكو

الدوحة – بدر النهدي

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم انطلاق مبيعات التذاكر لمباراة كأس السوبر الفرنسي، التي تشهد مواجهة بين نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وبطل كأس فرنسا، ونادي موناكو وصيف دوري الدرجة الأولى الفرنسي، والتي تستضيفها الدوحة يوم الأحد 5 يناير 2025.

وبدءاً من اليوم، يمكن للمشجعين من أنحاء العالم شراء التذاكر من الموقع الإلكتروني: www.roadtoqatar.qa بـ 80 ريالاً قطرياً للفئة الأولى، و30 ريالاً قطرياً للفئة الثانية. وسيتاح لكل شخص شراء عشر تذاكر بحد أقصى. وستتوفر مجموعة من المقاعد المخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة. ويوصى المشجعون بشراء التذاكر من الموقع الرسمي لتجنب التعرض لأية مشاكل محتملة مثل التذاكر المزيفة أو غير الصالحة. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحة المبيعات الرسمية.

وتنطلق صفارة مباراة كأس السوبر الفرنسي في الساعة 7.30 مساءً بتوقيت الدوحة (5.30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا)، مع مشاركة عدد من ألمع نجوم الساحرة المستديرة في العالم في اللقاء الذي يحتضنه استاد 974، أحد الاستادات الأكثر شهرة في قطر والذي تم تشييده خصيصاً لكأس العالم FIFA قطر 2022™. وكان الاستاد الفريد من نوعه الذي يتسع لـ 44 ألف مشجع قد استضاف مؤخراً مباراتين في كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024™.

وتُنظم اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم، المباراة الحاسمة التي ستشهد تتويج النادي الأفضل في فرنسا. ويقام الحدث الرياضي برعاية “Visit Qatar” باعتبارها الراعي الرئيسي للمباراة، وهي الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، والجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر.

تأتي استضافة مباراة كأس السوبر الفرنسي عقب احتضان دولة قطر لمجموعة من الأحداث الرياضية الكبرى على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك كأس العالمFIFA ، وكأس العرب FIFA وكأس العالم للأندية FIFA، وكأس الخليج، وبطولة العالم لألعاب القوىIAAF ، والألعاب الآسيوية، إضافة إلى كأس السوبر الإيطالي،وغيرها الكثير من البطولات المرموقة. وتتمتع الدولة ببنية تحتية رياضية تعد من بين الأفضل على مستوى العالم، إضافة إلى الخبرة الواسعة في صناعة الرياضة لدى فرق اللجنة المحلية المنظمة والمؤسسات الرياضية.