الأمير سلمان بن سلطان يُدشن مشروع “بوابة المدينة”

المدينة المنورة : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، مشروع “بوابة المدينة” بمدينة المعرفة الاقتصادية , الذي يُعدّ الأول من نوعه على مستوى المملكة , ويعتمد على مفهوم التطوير الموجه نحو التنقل (TOD) بحجم استثمارات تصل إلى 600 مليون ريال للمرحلة الأولى، ويجسد المشروع أنموذجًا حديثًا للتخطيط الحضري المتكامل.

واطّلع الأمير سلمان بن سلطان، على أبرز مكونات المشروع، التي تشمل المحلات التجارية والخدمات الفندقية والمطاعم، واستمع إلى شرحٍ عن مستهدفات المشروع الذي يمثل إضافة نوعية تعزز مكانة المدينة المنورة كوجهة حضرية رائدة.

وخلال حفل التدشين شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن مشروع بوابة المدينة الذي يرتبط مباشرة بمحطة قطار الحرمين السريع، ويضم 3 مكونات رئيسية تشمل فندق هيلتون دبل تري من فئة أربع نجوم، بإجمالي 325 غرفة فندقية، بالإضافة إلى 80 متجرًا للتجزئة و44 مطعمًا ومرافق ترفيهية، إلى جانب محطة حديثة للحافلات بسعة تصل إلى 780 راكبًا في الساعة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع نحو 37,000 متر مربع، وتشمل مساحات تأجيرية تُقدّر بحوالي 22,000 متر مربع، كما تم تصميم المشروع من قبل استشاري عالمي متخصص لتطوير مناطق متكاملة تجمع بين قطاعات الضيافة، النقل، والتسوق.

إثر ذلك، ألقى رئيس مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية أمين بن محمد أمين شاكر، أكد فيها أن تدشين مشروع “بوابة المدينة”، لحظة مهمة تجسد التزام الشركة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تقديم حلول حضرية مستدامة ومتطورة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يُعتبر تطوير عقاري فريد وخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة المنورة كوجهة عالمية لزوار المدينة المنورة من خلال بنية تحتية متكاملة تسهم في رفع جودة الحياة.

وأوضح أن مشروع بوابة المدينة نتيجةً للتعاونِ بين الشركةِ السعوديةِ للخطوطِ الحديديةِ – (سار) وشركةِ مدينةِ المعرفةِ الاقتصاديةِ بدعمٍ غيرِ محدودٍ من إمارة المنطقة وهيئةِ تطويرِ المنطقة وأمانة المنطقة وإشرافٍ مباشر من هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وهو باكورة مشاريع الشركة في المنطقةِ الجنوبيةِ والمجاورةِ لمحطة القطار وتتكامل لتشكل سلسلة من المشاريعِ التي تخدمُ أهدافَ الرؤيةِ لقطاعاتِ الضيافةِ والإسكانِ والترفيهِ والتسوقِ والثقافةِ بما يخدم زوار المدينة المنورة.

يُذكر أن مدينة المعرفة الاقتصادية تُعد بوابةً لمستقبل مزدهر بفضل موقعها الاستراتيجي واتصالها بمحطة قطار الحرمين، حيث تقدم تجربة استثنائية تعزز مكانة المدينة المنورة كمدينة ذكية ومستدامة تجمع بين التطوير الحضري الحديث والخدمات المتكاملة للسكان والزوار.