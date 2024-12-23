الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة اليمن.. والشهري يغادر بسبب الإصابة

البلاد- الرياض

دشّن المنتخب الوطني، مساء اليوم الاثنين، تحضيراته لمواجهة اليمن، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج 26 بالكويت.

وعقد المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، اجتماعاً مع اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية، التي شارك فيها 11 لاعباً حصل اللاعبون المشاركون في مباراة البحرين على راحة استشفاء.

وتواجد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وإبراهيم القاسم الأمين العامّ للاتحاد في مران الأخضر، لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة اليمن.

من ناحية أخرى، تعرض صالح الشهري، لاعب المنتخب الوطني السعودي، للإصابة خلال معسكر الأخضر في الكويت، حيث منافسات كأس الخليج 2024.

وقد تعرض صالح الشهري تلإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الأخضر ضد البحرين أمس الأحد في الجولة الأولى من خليجي 26.

وقد غادر صالح الشهري الكويت وتوجه إلى المملكة بعد خروجه من قائمة المنتخب الوطني في خليجي عقب الإصابة التي تعرض لها”.