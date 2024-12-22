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يجمع بين الفنون والثقافة والتراث.. انطلاق فعاليات مهرجان «شتاء طنطورة»

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      22 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – العُلا

انطلق مهرجان “شتاء طنطورة” في نسخته الجديدة بمحافظة العُلا، ليجمع بين الفنون والثقافة والتراث الذي تتميز به المحافظة.

ويأتي المهرجان كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز مكانة العُلا كوجهة سياحية عالمية، ويستمر حتى 11 من شهر يناير القادم.
وشهد اليوم الأول حضورًا واسعًا من الزوار الذين استمتعوا بالعديد من الفعاليات الثقافية والتراثية، بما في ذلك العروض الموسيقية الحية، والمعارض الفنية، والجولات السياحية في المواقع الأثرية، وعروض الفنون الشعبية.

ويضم المهرجان جدولًا زاخرًا بالأنشطة التي تناسب مختلف الأعمار، بما في ذلك ورش العمل، والتجارب التفاعلية، وبرامج الطهي التي تسلط الضوء على المطبخ المحلي، كما أتاح المهرجان التعرّف على عادات الزفاف القديمة التي تُعد فرصة لفهم الثقافة السعودية.


يُذكر أن مهرجان شتاء طنطورة يُعد أحد المبادرات الرائدة لدعم السياحة والتراث ضمن إطار رؤية المملكة 2030، ويشكل فرصة للتواصل الثقافي بين الحضور من جميع أنحاء العالم.

كما دعت لحظات العُلا جميع المهتمين زيارة الموقع المخصص للحصول على المزيد من المعلومات وحجز التذاكر : https://www.experiencealula.com/ar.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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