«موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون

البلاد – الرياض

أعلنت شركة الدرعية عن إطلاق موسم الدرعية 25/24، الذي يُرحّب مجددًا بالزوار من مختلف أنحاء العالم في مناطقه المتعدّدة، التي تُبرز الإرث العريق للدرعية، وتُظهر جوانب الكرم السعودي الأصيل، وتُقدّم تجربةً ثقافيةً تاريخيةً عبر برامجه النوعية.

وتتنوّع فعاليات موسم الدرعية 25/24 الذي يأتي تحت شعار “أرض ترويك”، لتشتمل على العديد من البرامج، تبدأ بـ “مجدٍ مباري”، الذي يحتفي بإرث مؤسس الدولة السعودية الثانية الإمام تركي بن عبدالله الممتد لـ200 عام، كما ستعود” ليالي الدرعية” المُنتظرة بتجارب مبتكرة وغير مسبوقة، فيما سيمنح “منزال” الزوار فرصة التعرف على الجمال الطبيعي والتراث الغني للدرعية في أجوائها الشتوية.

وسيكون ضيوف الموسم على موعد مع تجربة” 850هـ” التفاعلية، التي ستمكّنهم من أن يكونوا جزءًا من القصص الغنية بشخصيات تاريخية عظيمة، إضافةً إلى “مهرجان الدرعية للرواية” الذي يمثّل منصةً حيويةً للاحتفاء بالأدب والتبادل الفكري والثقافي، و” مهرجان طين” الذي يُعد ملتقى سنويًّا إبداعيًّا يجمع المعماريين والأكاديميين والمهتمين؛ للاحتفاء بفن العمارة الطينية المتأصل في تاريخ المنطقة.

وعبر البرنامج الغني في حي الطريف التاريخي ومطل البجيري، سيعيش الزوار تجربةً نوعيةً مليئةً بالفخر، بتفاصيلٍ ثقافية وفنية وتراثية غنية، بينما يقدّم “برنامج السوق” للزوار مزيجًا من الفنون الاستعراضية ضمن بيئة تراثية بعناصر مبتكرة. أما” فعاليات فن السامري” التي تستمر طوال الموسم، فتُتيح عيش تجربة تفاعلية لا تنسى مع التجارب الأدائية لفن السامري في عددٍ من المناطق في الدرعية.