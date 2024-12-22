في خليجي 26| منتخب قطر يتعادل مع الإمارات بهدف لمثله

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، المباراة التي جمعت منتخبي الإمارات وقطر مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس خليجي 26، التي تستضيفها الكويت في الفترة من 21 ديسمبر حتى 3 يناير.

تقدم أكرم عفيف لممتخب قطر في الدقيقة 17 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء؛ حيث نفذها عفيف أفضل لاعب في آسيا طريقة متقنة لتسكن شباك منتخب الإمارات.

ونجح يحيى غساني في إدراك هدف التعادل للإمارات في الدقيقة 45 من عمر المباراة، بعد مجهود فردي أكثر من رائع، ليسدد كرة قوية داخل الشباك القطرية.

وكان المنتخب الكويتي قد نعادل مع المنتخب العماني 1/1 في المباراة التي أقيمت مساء السبت، في افتتاح البطولة؛ ليحصد جميع منتخبات المجموعة الأولى نقطة وحيدة في الجولة الأولى من عمر المسابقة.