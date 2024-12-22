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في خليجي 26| منتخب قطر يتعادل مع الإمارات بهدف لمثله
الرياضة

في خليجي 26| منتخب قطر يتعادل مع الإمارات بهدف لمثله

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      22 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، المباراة التي جمعت منتخبي الإمارات وقطر مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس خليجي 26، التي تستضيفها الكويت في الفترة من 21 ديسمبر حتى 3 يناير.

تقدم أكرم عفيف لممتخب قطر في الدقيقة 17 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء؛ حيث نفذها عفيف أفضل لاعب في آسيا طريقة متقنة لتسكن شباك منتخب الإمارات.

ونجح يحيى غساني في إدراك هدف التعادل للإمارات في الدقيقة 45 من عمر المباراة، بعد مجهود فردي أكثر من رائع، ليسدد كرة قوية داخل الشباك القطرية.

وكان المنتخب الكويتي قد نعادل مع المنتخب العماني 1/1 في المباراة التي أقيمت مساء السبت، في افتتاح البطولة؛ ليحصد جميع منتخبات المجموعة الأولى نقطة وحيدة في الجولة الأولى من عمر المسابقة.

https://twitter.com/i/status/1870580838317920340

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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