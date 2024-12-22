في المملكة أرينا ضمن موسم الرياض| أوسيك يهزم فيوري ويحافظ على ألقابه ويبقى بطلًا للوزن الثقيل

البلاد- الرياض

حافظ الأوكراني أولكسندر أوسيك على سجله الخالي من الهزائم، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وعدد من الشخصيات الفنية والرياضية وأبطال سابقين في عالم الملاكمة، واستمر بطلًا للعالم للوزن الثقيل بلا منازع، محتفظًا بالأحزمة الأربعة: الرابطة العالمية للملاكمة (WBA)، ومجلس الملاكمة العالمي (WBC)، والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، والمنظمة العالمية للملاكمة.(WBO).

بالإضافة إلى الحزام الخامس الخاص بمجلة The Ring جاء ذلك بعد فوزه بقرار إجماع الحكام على البريطاني تايسون فيوري في نزال الإعادة “Usyk, Fury Reignited in Riyadh”، الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض 2024 على حلبة “المملكة أرينا”.

وفي تصريح له بعد الفوز أكد أوسيك، أن تحضيراته الجادة كانت العامل الرئيس وراء فوزه، موجهًا شكره لكل من دعمه.

وشهدت الأمسية فوز السعودي محمد العقل في نزال ضمن وزن الوسط على الكولومبي جوشوا “إل لوبو” أوكامبو، حيث أسقطه العقل مرتين ليحقق فوزًا بقرار جماعي بنتيجة 60-53، مواصلًا بذلك مسيرته الاحترافية بعد انتصاره الأول على الكولومبي خيسوس جونزاليس في نزال افتتاح موسم الرياض، الذي أقيم في أكتوبر الماضي ضمن البطاقة التمهيدية لنزال أرتور بيتربييف ضد دميتري بيفول.

كما فاز الأوكراني أندري نوفيتسكي بالإجماع على المكسيكي خوسيه راميريزفي نزال الوزن الثقيل، بعد مواجهة قوية استمرت حتى الجولة الأخيرة، حيث سيطر نوفيتسكي على أغلب مجريات اللقاء.

وفي فئة الوزن الثقيل الخفيف، تمكن الأوكراني ألكسندر لابين من إلحاق الهزيمة الأولى بديلان كولين، منتصرًا بقرار جماعي بعد أداء قوي استعرض خلاله مهاراته الفنية.

وفي وزن الريشة، حقق البريطاني بيتر مكجريل فوزًا مستحقًا على مواطنه جاك إدواردز، ليحقق مكجريل الانتصار بقرار جماعي.

وفي نزال آخر بوزن الريشة، واصل الاسكتلندي لي ماكجريجور تألقه بفوز بالإجماع على البريطاني إسحاق لوي، الذي سالت الدماء من رأسه، حيث أظهر ماكجريجور سيطرة واضحة منذ الجولة الأولى وحتى النهاية، ليحصد لقب WBC. في نزال ضمن الوزن الثقيل، حقق البريطاني جوني فيشر فوزاً صعباً بقرار منقسم على مواطنه ديف ألين بعد تبادل عنيف للضربات، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم. وفي نزال فوق المتوسط على لقب WBC، خسر البريطاني إشمايل ديفيسأمام الأوكراني سيرهي بوهاتشوك، حيث لم يتمكن من مواصلة النزال بعد الجولة السابعة.

أما في مواجهة استمرت أقل من دقيقة، أسقط البريطاني موسى إيتوما خصمه الأسترالي ديمبسي ماكين مرتين في الجولة الأولى، ليحقق الفوز بالضربة القاضية، وينال لقب WBO بين القارات وWBA الدولية للوزن الثقيل. وبهذا النزال الكبير والذي حضره عشاق الملاكمة حول العالم، يواصل موسم الرياض تعزيز مكانته كمنصة عالمية لاستضافة أبرز الأحداث العالمية، جامعاً أبطال الملاكمة من مختلف أنحاء العالم، ليؤكد مجدداً قدرته على تقديم تجارب استثنائية للجماهير.