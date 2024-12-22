تين وفونسيكا يضربان موعدًا في نهائي الجيل القادم للتنس

تأهل الأمريكي ليرنر تين والبرازيلي جواو فونسيكا إلى نهائي بطولة الجيل القادم للتنس 2024، بعد تجاوزهما الدور نصف النهائي، للحدث الذي يقام على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وتستضيفه المملكة بتنظيم من الاتحاد السعودي للتنس ورابطة محترفي التنس، بإشراف وزارة الرياضة، وبرعاية من صندوق الاستثمارات العامة.
وخطف الأمريكي ليرنر تين بطاقة التأهل الأولى للمباراة النهائية، بعد تجاوزه لمواطنه أليكس ميكيلسن في إجمالي المجموعات بنتيجة (3-2)، لينجح تين في الوصول إلى نهائي أول بطولة يشارك بها كمحترف خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي المباراة الثانية، شقّ البرازيلي جواو فونسيكا طريقه إلى المباراة النهائية بفوزه على الفرنسي لوكا فان آش، بنتيجة (3-0)، وأصبح بذلك اللاعب الوحيد الذي حافظ على سجله خاليًا من الخسائر في هذه النسخة من البطولة.
من جانبه، قال الأمريكي تين بعد فوزه: “لا يمكنني أن أصف شعوري بالكلمات، سعيد جدًا بهذا الفوز، ولكني أشعر ببعض الأسف لأنه جاء على حساب أليكس، إذ تجمعني به علاقة قوية، لكنني بالطبع سعيد بالانتصار والتأهل للمباراة النهائية”.
فيما قال البرازيلي فونسيكا بعد تألقه وتأهله رسميًا: “لم أحظ بأسبوع مميز بهذا الشكل على الأرضية الصلبة من قبل، فأنا ألعب بأعلى مستوى، وفخور بما قدمته.. لقد كنت في قمة التركيز، وكانت عائلتي إلى جانبي، بالإضافة إلى فريقي التدريبي، وهو أمر رائع، وأتمنى المواصلة وتحقيق اللقب”.
وتُلعب المباراة النهائية مساء اليوم الأحد، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير، يتوقع تواجده في صالة الملك عبدالله الرياضية، في ختام أحداث وبطولات موسم التنس العالمي للعام 2024م.
وتعد نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، نقطة تحول متميزة في رياضة التنس بالمملكة، باعتبارها أولى بطولات تنس المحترفين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، علاوة عن كونها ركيزة أساسية تسهم في تحقيق طموحات الاتحاد السعودي للتنس، ومنها صناعة أبطال سعوديين في اللعبة.
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