العقل يهزم أوكامبو في حدث Usyk2Fury ضمن موسم الرياض

الرياضةالعقل يهزم أوكامبو في حدث Usyk2Fury ضمن موسم الرياض صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ 22 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة فاز الملاكم السعودي محمد العقل على منافسه جوشوا أوكامبو ضمن فعاليات أسبوع الملاكمة لنزال “Fury vs Usyk Reignited” المقام ضمن موسم الرياض 2024 على حلبة “المملكة أرينا” مساء السبت. كما شهدت المنافسات أيضًا فوز البطل أندريه نوفيتسكي على خصمه إدغار راميريز، وفوز مكغريل على ريس إدواردز ضمن مواجهات “usyk2fury”. كما تغلب مكغريل في مواجهة أخرى على إسحاق لوي قبل انطلاق النزال المنتظر بين أوسيك وفيوري فجر الأحد.