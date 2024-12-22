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العقل يهزم أوكامبو في حدث Usyk2Fury ضمن موسم الرياض
الرياضة

العقل يهزم أوكامبو في حدث Usyk2Fury ضمن موسم الرياض

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      22 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

فاز الملاكم السعودي محمد العقل على منافسه جوشوا أوكامبو ضمن فعاليات أسبوع الملاكمة لنزال “Fury vs Usyk Reignited” المقام ضمن موسم الرياض 2024 على حلبة “المملكة أرينا” مساء السبت.

كما شهدت المنافسات أيضًا فوز البطل أندريه نوفيتسكي على خصمه إدغار راميريز، وفوز مكغريل على ريس إدواردز ضمن مواجهات “usyk2fury”.

كما تغلب مكغريل في مواجهة أخرى على إسحاق لوي قبل انطلاق النزال المنتظر بين أوسيك وفيوري فجر الأحد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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