العقل يهزم أوكامبو في حدث Usyk2Fury ضمن موسم الرياض

البلاد- جدة

فاز الملاكم السعودي محمد العقل على منافسه جوشوا أوكامبو ضمن فعاليات أسبوع الملاكمة لنزال “Fury vs Usyk Reignited” المقام ضمن موسم الرياض 2024 على حلبة “المملكة أرينا” مساء السبت. كما شهدت المنافسات أيضًا فوز البطل أندريه نوفيتسكي على خصمه إدغار راميريز، وفوز مكغريل على ريس إدواردز ضمن مواجهات “usyk2fury”. كما تغلب مكغريل في مواجهة أخرى على إسحاق لوي قبل انطلاق النزال المنتظر بين أوسيك وفيوري فجر الأحد.