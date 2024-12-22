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العراق يهزم اليمن في خليجي 26
الرياضة

العراق يهزم اليمن في خليجي 26

صحيفة البلادaccess_time21 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      22 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

سجل أيمن حسين هدفا واحدا في الشوط الثاني ليستهل العراق حملة الدفاع عن اللقب بفوز صعب 1-صفر على اليمن في بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) المقامة في الكويت.

هيمن العراق على اللقاء بالكامل، وكان الأخطر على مدار الشوطين، لكن دفاع الفريق أخطأ في التعامل مع عدة هجمات مرتدة لليمن خاصة في الشوط الأول.

وتألق محمد أمان حارس مرمى اليمن بمجموعة تصديات مذهلة منعت العراق من التسجيل مبكرا.

سجل حسين، هداف خليجي 25، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64 بضربة رأس قوية من داخل المنطقة بعد تمريرة أمامية متقنة من أمجد عطوان.

وحصد العراق ثلاث نقاط قبل مواجهة البحرين في الجولة المقبلة يوم الخميس المقبل، بينما يلعب اليمن أمام السعودية في نفس اليوم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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