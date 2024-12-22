“الجاسم” و”آل محيميد” يتوجان بـ 6 ميداليات في آسيوية رفع الأثقال

حقق الرباعان السعوديان عقيل الجاسم وعبدالله آل محيميد 6 ميداليات “فضيتين – 4 برونزيات” في بطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال، المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 290 رباعًا ورباعة يمثلون 22 منتخبًا آسيويًا. جاء تتويج الرباع الجاسم بفضية الخطف بمنافسات وزن 61 كجم لدرجة الشباب، بعد تمكنه من رفع 121 كجم، كما حقق برونزية النتر برفعه 147 كجم، وجاءت الفضية الثانية بجمعه 268 نقطة وحصوله على المركز الثاني بالمجموع، فيما جاء تحقيق الرباع المحيميد 3 برونزيات، في منافسات الناشئين بوزن 61 كجم، وتمكنه من خطف 110 كجم، ورفعه لـ 137 كجم بمنافسات النتر، وجمعه 247 نقطة.