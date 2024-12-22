أمير الشرقية يستقبل أعضاء مشروع “توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

الدمام-البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد ممثلي أعضاء فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية.

واطلع سمو أمير المنطقة الشرقية خلال اللقاء على سير المشروع وأهدافه الرامية إلى حفظ وتوثيق تاريخ كرة القدم في المملكة العربية السعودية، بما يعكس التطور الكبير الذي شهدته الرياضة السعودية على مر العقود.

وثمن سمو أمير المنطقة الشرقية الجهود المبذولة من فريق العمل في هذا الجانب، مشيرًا إلى أهمية إثراء المكتبة الرياضية السعودية ودعم الهوية الثقافية والتاريخية للرياضة الوطنية.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات التي يعقدها فريق العمل مع المسئولين ورواد الرياضة في المملكة، حيث يهدف المشروع إلى جمع المعلومات التاريخية من مصادرها الأصلية، وتوثيق قصص النجاح والإلهام التي أسهمت في تشكيل المشهد الرياضي في المملكة.

ورفع فريق العمل شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه وتوجيهاته السديدة، مؤكدين عزمهم على مواصلة العمل بما يحقق أهداف المشروع ويسهم في إبراز مكانة المملكة كوجهة رياضية بارزة.