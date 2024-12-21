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230 فارسًا وفارسة يتنافسون على كأس التحدي للقدرة والتحمل
الرياضة

230 فارسًا وفارسة يتنافسون على كأس التحدي للقدرة والتحمل

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      21 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

ينطلق اليوم السبت سباق كأس التحدي للقدرة والتحمل على ميادين مزرعة الخالدية غرب الرياض بمشاركة 230 فارس وفارسة في السباق الرئيسي على مسافة 120 كم والسباق المصاحب لمسافة 100 كم .

وأجرت اللجنة البيطرية الفحص البيطري اليوم الجمعة على الخيول المشاركة فيما ستكون إنطلاقة السباق الساعة صباحاً من يوم غد السبت .

ويتكون سباق الـ120 كم من اربع مراحل 33 كم للمرحلة الاولى و 30 كم للمرحلة الثانية فيما تبلغ مسافة المرحلة الثالثه والرابعة 28,5 كم لكل مرحلة وينقسم سباق الـ100 كم على اربع مراحل 30 كم للمرحلة الاولى والثانية و 20 كم للمرحلة الثالثة والرابعة .

ويأتي كأس التحدي كخامس كؤوس موسم القدرة والتحمل قبل السباق المرتقب على كأس خادم الحرمين الشريفين بالعلا والذي يعد الأغلى في العالم من نوعه.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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