230 فارسًا وفارسة يتنافسون على كأس التحدي للقدرة والتحمل

البلاد- جدة

ينطلق اليوم السبت سباق كأس التحدي للقدرة والتحمل على ميادين مزرعة الخالدية غرب الرياض بمشاركة 230 فارس وفارسة في السباق الرئيسي على مسافة 120 كم والسباق المصاحب لمسافة 100 كم .

وأجرت اللجنة البيطرية الفحص البيطري اليوم الجمعة على الخيول المشاركة فيما ستكون إنطلاقة السباق الساعة صباحاً من يوم غد السبت .

ويتكون سباق الـ120 كم من اربع مراحل 33 كم للمرحلة الاولى و 30 كم للمرحلة الثانية فيما تبلغ مسافة المرحلة الثالثه والرابعة 28,5 كم لكل مرحلة وينقسم سباق الـ100 كم على اربع مراحل 30 كم للمرحلة الاولى والثانية و 20 كم للمرحلة الثالثة والرابعة .

ويأتي كأس التحدي كخامس كؤوس موسم القدرة والتحمل قبل السباق المرتقب على كأس خادم الحرمين الشريفين بالعلا والذي يعد الأغلى في العالم من نوعه.