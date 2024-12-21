مواجهتان مثيرتان في نصف نهائي بطولة الجيل القادم 2024

البلاد- جدة تشهد بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2024، اليوم السبت مواجهتان مثيرتان في الدور نصف النهائي للبطولة،التي تستضيفها السعودية، وتقام بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة؛ حيث سيلاقي أليكس ميكيلسن متصدر المجموعة الحمراء مواطنه ليرنر تين وصيف المجموعة الزرقاء، وفي المباراة الثانية يلعب البرازيلي جواو فونسيكا متصدر المجموعة الزرقاء ضد الفرنسي لوكا فان آش وصيف المجموعة الحمراء، ليتحدد على إثرها طرفا النهائي الذي سيقام غدًا الأحد وكانت منافسات دور المجموعات من بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2024، قد اختتمت أمس الجمعة، وسط حضور جماهيري غفير للحدث الذي ينظمه الاتحاد السعودي للتنس ورابطة محترفي التنس، وبإشراف وزارة الرياضة، ورعاية من صندوق الاستثمارات العامة.

وشهد اليوم الثالث والأخير من دور المجموعات حسم بطاقتي التأهل من المجموعة الزرقاء والحمراء، حيث تمكن الفرنسي لوكا فان آش من التأهل عن المجموعة الحمراء برفقة متصدرها الأمريكي أليكس ميكيلسن، وفي مواجهات المجموعة الزرقاء تفوق الأمريكي ليرنر تين على نظيره الفرنسي آرثر فيلس ليخطف وصافة المجموعة ويصعد إلى الدور نصف النهائي برفقة البرازيلي جواو فونسيكا. وكانت منافسات أمس قد افتتحت بمواجهة بين الأمريكي أليكس ميكيلسن والصيني شانغ جونشينغ حيث تفوق الأمريكي في المجموعة الأولى قبل أن ينسحب شانغ من المباراة في المجموعة الثانية بسبب الإصابة، وهو ما منح ميكيلسن صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة. أما ثاني المواجهات فكانت حاسمة، حيث جمعت الأمريكي نيشيش باسافاريدي والفرنسي لوكا فان آش الذي حجز مقعده في الدور القادم بفوزه بنتيجة 3-1، ويتأهل لملاقاة متصدر المجموعة الزرقاء وأصغر لاعبي البطولة البرازيلي جواو فونسيكا. وشهدت المباراة الثالثة مفاجأة كبيرة حين تفوق الأمريكي ليرنر تين على وصيف النسخة السابقة من البطولة الفرنسي آرثر فيلس بنتيجة 3-1. أما ختام مواجهات دور المجموعات فكانت “ماراثونية”، وشهدت تفوق البرازيلي جواو فونسيكا على نظيره التشيكي جاكوب مينشيك بنتيجة 3-2، بعد أن تمكن كل لاعب من حسم كل مجموعة من المجموعات التي فاز فيها بواقع 4 أشواط مقابل 3. من جانبه، وصف اللاعب الفرنسي الحضور الجماهيري اليوم بالكبير والمتميز، وقال في حديثه بعد فوزه وتأهله:” لقد كان من الرائع أن أحصل على الجزء الأكبر من دعمهم خلال المباراة، وأنا سعيد بأنني تمكنت من الاستفادة من نظام البطولة، بعد أن عوضت خسارتي يوم أمس وتمكنت من الفوز اليوم وأضمن تأهلي بشكل رسمي”.