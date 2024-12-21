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مدرب البحرين: نحترم المنتخب السعودي.. وتنتظرنا مواجهة صعبة
الرياضة

مدرب البحرين: نحترم المنتخب السعودي.. وتنتظرنا مواجهة صعبة

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      21 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

قال المدير الفني لمنتخب البحرين دراغان تالايتش: إن كأس خليجي 26 بطولة مميزة ولها أجواء مختلفة.

ويستعد منتخب البحرين لمواجهة مرتقبة أمام نظيره السعودي، مساء غدٍ الأحد، في الجولة الأولى بدور المجموعات.

وقال تالايتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “تنتظرنا مباراة صعبة ونحترم المنتخب السعودي، ونعلم أنه سيقدم مستوى عالياً لكننا جاهزون”.

وأضاف: “هيرفي رينارد قادر على تقديم الكثير مع الأخضر، مشيراً إلى أنه قادر على تقديم كرة قدم هجومية، ولديهم الجودة المطلوبة”.

وأتم: “الفوز بكأس الخليج الماضية قصة مختلفة، ندخل الآن بطولة مختلفة، ونريد أن نقدم كرة قدم رائعة للعالم، وأن نظهر بقوة خلال البطولة”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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