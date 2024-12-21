مدرب البحرين: نحترم المنتخب السعودي.. وتنتظرنا مواجهة صعبة

البلاد- جدة

قال المدير الفني لمنتخب البحرين دراغان تالايتش: إن كأس خليجي 26 بطولة مميزة ولها أجواء مختلفة.

ويستعد منتخب البحرين لمواجهة مرتقبة أمام نظيره السعودي، مساء غدٍ الأحد، في الجولة الأولى بدور المجموعات.

وقال تالايتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “تنتظرنا مباراة صعبة ونحترم المنتخب السعودي، ونعلم أنه سيقدم مستوى عالياً لكننا جاهزون”.

وأضاف: “هيرفي رينارد قادر على تقديم الكثير مع الأخضر، مشيراً إلى أنه قادر على تقديم كرة قدم هجومية، ولديهم الجودة المطلوبة”.

وأتم: “الفوز بكأس الخليج الماضية قصة مختلفة، ندخل الآن بطولة مختلفة، ونريد أن نقدم كرة قدم رائعة للعالم، وأن نظهر بقوة خلال البطولة”.