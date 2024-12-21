رينارد: هدفنا اللقب.. والدوسري يتحسن

أكد المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، أن اللاعب حسان تمبكتي جاهز، ويمكنه المشاركة مع الأخضر في المباراة المقبلة أمام البحرين.
ويستعد الأخضر السعودي لمواجهة أمام البحرين غداً الأحد، في الجولة الأولى بدور المجموعات لكأس الخليج 26 التي تستضيفها الكويت.
وقال رينارد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة البحرين: “سالم الدوسري يتحسن ويعمل على الجانب اللياقي ولديه رغبة كبيرة بالمشاركة، وأشكره على تواجده معنا”.
وأضاف: “فراس البريكان لا يزال تحت التقييم بعد الإصابة، وفي تدريبات اليوم ستتضح الصورة ومدى قدرته في المشاركة”.
وتابع: “هذه البطولة تمثل فرصة كبيرة لنا للتجمع والعمل مع اللاعبين، نحن هُنا في الكويت ليس للزيارة فقط، بل للمشاركة بفاعلية والمنافسة”.
وأشار رينارد إلى أن الأخضر سيبدأ بطولة كأس الخليج 26 بمباراة صعبة أمام البحرين، مشيراً إلى أنها بطولة صعبة لأن جميع المنتخبات تأتي لتحقيق الفوز باللقب.
وقال: “أؤكد للجماهير أن اللاعبين لديهم الرغبة والدافعية للبطولة، أتمنى حضورهم ومساندتنا”.
وأضاف مدرب الأخضر: “قبلت بهذا التحدي لأنني مؤمن بقدرات الفريق واللاعبين، عملنا بشكل جيد في تجربتي الماضية لكن هذا أصبح من الماضي، علينا العمل على روح الفريق وأن يكون لدينا دافعية أكبر، ونعمل بشكل متواصل”.
وتابع المدرب الفرنسي: “نأمل تقديم بطولة رائعة، الفترة التي سبقت البطولة مهمة للإعداد وأن أحصل على وقت أكبر مع اللاعبين”.
وواصل: “البطولات التي تقع خارج أيام الفيفا تسبب غياب المحترفين في أوروبا ولكن الأهم هي مشاركتهم بفاعلية مع أنديتهم، المشاركة في البطولة ليست للتجربة، بل لتمثيل منتخب البلاد وعلينا الظهور بقوة”.
وأتم رينارد تصريحاته: “في البطولة السابقة شاركنا بغياب 8 لاعبين من الهلال بسبب المشاركة الآسيوية ولم نوفق في النهائي أمام البحرين، ولكن هذه فرصة للعودة وتحقيق لقب البطولة”.
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