انطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم الشاطئية في نسخته الأولى

البلاد- جدة

تنطلق غدًا الأحد النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز لكرة قدم الشاطئية للموسم الرياضي 2024-2025، بمشاركة 8 فرق هي الغزوة، السلام، التعاون، المحمل، الوطن، نجد، الخبراء، الليث.

وتستمر منافسات البطولة حتى 12 فبراير المقبل، وتقام مبارياتها على ملعب كرة القدم الشاطئية بأكاديمية مهد بالرياض.

وكانت منافسات كرة قدم الشاطئية في المملكة انطلقت الموسم الماضي 2023-2024 الذي شهد الدوري التصنيفي بمشاركة 48 فريقًا تأهل منها إلى الأدوار النهائية 8 فرق قبل أن يتوج حراء باللقب على حساب الاتفاق بالفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة 6-2.

وجاءت إقامة الدوري الممتاز في نسخته الأولى 2024-2025 بالفرق الثمانية المتأهلة للأدوار النهائية من الدوري التصنيفي، حيث يأتي ضمن مسار المسابقات في استراتيجية كرة القدم السعودية الهادفة لبناء بيئة مسابقات تنافسية.

يذكر أن بطل ووصيف الدوري التصنيفي ناديي حراء والاتفاق قررا الاعتذار عن عدم المشاركة في الدوري الممتاز هذا الموسم، وقررت لجنة المسابقات إشراك ناديي الخبراء والليث، وذلك بناءً على نتائجهما الأفضل في الأدوار الأولية خلال الدوري التصنيفي من بين باقي الفرق المشاركة.