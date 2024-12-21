 المالكي: نسعى للتتويج بـ “خليجي 26”

البلاد- جدة

قال لاعب المنتخب السعودي عبدالإله المالكي: إن جميع اللاعبين في الأخضر هدفهم واحد وهو تحقيق لقب البطولة، مؤكدًا أن مواجهة البحرين صعبة.

وأضاف المالكي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة البحرين: “نعرف أنها لن تكون سهلة، ونأمل أن تكون مفتاح الوصول إلى النهائي”.

وتابع : “تحدث كلاعبين أننا نريد جلب السعادة للجماهير، وبإذن الله نعود باللقب”.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة قوية أمام نظيره البحريني، غداً الأحد، في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس “خليجي 26”.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات العراق، واليمن، والبحرين.