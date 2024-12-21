الزايدي بطلاً لسباق التحدي للقدرة والتحمل

البلاد- جدة

توج فؤاد بن فهد إبراهيم المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية الفارس عبدالله الزايدي بطلاً لسباق كأس التحدي للقدرة والتحمل والذي أقيم صباح اليوم السبت على ميادين مزرعة الخالدية غرب الرياض لمسافة 120 كم .

جاء فوز الزايدي بعد انفراده بصدارة السباق طوال مراحله الاربع لينهيه رفقة الجود “نبراس” بسرعة 21,83 كم / ساعة ليحل في المركز الثاني الفارس الكويتي سعود الشمري على الجواد “قرام لامجوري ” وبسرعة 20,96 كم / ساعة وجاء في المركز الثالث الفارس عمرو النهاري على الجواد “وقاد طويق” وبسرعة 19,88 كم / ساعة

وأقيم الى جانب السباق الرئيسي سباق دولي مسافة 100 كم أقيمت على اربع مراحل .

يذكر أن الزايدي بهذا الفوز يضيف ثاني الكؤوس الى رصيده هذا بالموسم بعد تتويجه بطلاً لكأس الاتحاد السعودي للفروسية نوفمبر الماضي بمحافظة العلا وتحقيقه ايضاً المركز الثاني في كأس الشباب والناشئين بالعلا.