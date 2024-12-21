الراجحي يتغلب على تحديات عقيل ويتصدر رالي جدة تويوتا بعد المرحلة الأولى

البلاد- جدة

شهدت المرحلة الأولى من رالي جدة تويوتا، والتي بلغت مسافتها 191 كلم، منافسةً مذهلةً بين يزيد الراجحي ودانية عقيل عبر الصحراء في شمال مدينة جدة يوم الجمعة.

حيث كان هناك فارق 6:35 د فقط بين ثنائي فريق “أوفردرايف للسباقات” بعد انتهاء هذا اليوم، والتي أُقيم قسمٌ منها مع هطول الأمطار وهبوب رياح قوية، ما يعني أن الراجحي، وملاحه الألماني تيمو غوتشالك، سيفتتحان المسار في المرحلة الختامية يوم السبت. سيكون على عقيل وستيفان دوبليه التفوق على منافسيهم للحصول على فرصة الفوز ببطولة السعودية تويوتا للراليات، ولكن عليهم تقليص أفضلية الراجحي السبت.

وقال الراجحي: “كان هذا يومًا جيدًا بالنسبة لنا. كانت تأديتي مع تيمو جيدةً. لم يكن هناك أي شيء مميز، ولكن الفوز بهذه المرحلة كان أساسيًا. آمل المحافظة على هذه الوتيرة غدًا لأتمكن من الفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة مع ختام الموسم”.

فيما أضافت عقيل: “كانت هناك العديد من المسارات المتنوعة كما جرت العادة في جدة. افتتحنا المسار منذ مسافة حوالي 70 كلم. استمتعتُ بذلك كثيرًا. هدفي المحافظة على هذا المركز بأسوأ الحالات، وربما تحقيق تقدم إضافي”.

بينما استمر التفوق لمصلحة عبد الحليم المغيرة وهيثم التويجري في فئتي الدراجات النارية والدراجات الرباعية “كوادز” تباعًا، فيما فاز مشعل الغنيم بالمرحلة في فئة الدراجات النارية على متن دراجته هاسكفارنا. كان ذلك لحين استعادة أليكس ماكينيس لـ 15 دقيقة بعد مشكلةٍ في نظام الملاحة، ليستعيد صدارة الترتيب الإجمالي.

حيث قال المغيرة: “كنت عاشر متسابقٍ عند خط الانطلاق، وفي صدارة الدراجات، وأكملت القسم الأول لوحدي، وكنت متوترًا بسبب ذلك، وفي إحدى المراحل كنت تائهًا إلا أن أحمد الجابر ومحمد البلوشي انضموا إليّ لمساعدتي في اجتياز المرحلة سويًا”.

ومن جهته قال التويجري: “كنا محظوظين بهطول الأمطار اليوم. بداية المرحلة لم تكن رائعة، لكن كان بإمكاني تعويض تأخري في المراحل اللاحقة. الحادث الذي تعرضت له في قطر حال دون المنافسة على الفوز بلقب كأس العالم للباها في فئة الدراجات الرباعية (كوادز) في آخر جولتين”.

بينما قال الغنيم، الفائز بفئة الدراجات النارية: “في حال رأينا نتيجة المرحلة الاستعراضية، سيكون من السهل الإدراك أنني خارج المنافسة على الفوز بهذا الرالي. كانت تأديتي سيئة في تلك المرحلة الاستعراضية، وحصلت على عقوبات وصلت إلى 40 دقيقة. واجهت مشكلةً في نظام الملاحة وكنت تائهًا بالكامل. بكافة الأحوال، هذا آخر رالي لهذا الموسم، وأردت تحقيق نتيجة جيدة قبل المشاركة في رالي داكار. كان هذا اليوم جيدًا وفزتُ بالمرحلة، ركوب الدراجة مع هطول الأمطار كان ممتعًا. أحببتُ ذلك”.

وكان العديدُ من السائقين والدراجين قد حصلوا على عقوباتٍ بعد المرحلة الاستعراضية مساء الخميس بسبب عدم وصولهم إلى العديد من النقاط الأساسية.

حيث حصل البريطاني المُقيم في الإمارات أليكس ماكينيس على عقوبة إضافة دقيقتين، بينما حصل محمد البلوشي على عقوبة إضافة 10 دقائق أدت إلى تراجعه في الترتيب بشكلٍ كبير. بينما حصل مارتن شالمرز وسارة خريبط على عقوبات أربع دقائق لكل منهما، وفي فئة السيارات حصل عدة سائقين، أبرزهم ميروسلاف زابليتال، ياسر سعيدان، وصالح السيف على عقوباتٍ أيضًا.

وكان إبراهيم المهنا قد افتتح المسار في فئة السيارات، بينما اختار عقيل والراجحي الانطلاق من المركزين الخامس والعاشر تباعًا من أصل 31 مشارك في تلك الفئة.

بينما أظهر أنيت كوانت وماريا غاميرو وتيرةً تنافسية مع تسجيل “أكس رايد فينيك” لبدايتها، وهي نسخة تطويرية من طراز “ياماها 1000 أر توربو” للفريق، مع تعديل القسم الأمامي من السيارة إضافةً إلى تعديلاتٍ في نظام نقل الحركة، أنظمة التعليق، وهندسة المحور الأمامي. وكانت تلك الآليات الجديدة قد أكملت مئات الكيلومترات من التجارب في المغرب ودبي قبل المشاركة في هذا الرالي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع الحالي.

أنهى سعيدان المرحلة بالمركز الثالث، ليحقق نتيجةً مشابهةً في الترتيب الإجمالي في فئة السيارات مع تصدر فئة “التحدي” مع سيارته توروس “تي 3 ماكس”. بينما جاء وليد الدخيل “أم سي – 5” بالمركز الرابع، فيما جاءت كوانت وملاحتها السويدية آني سيل بالمركز الخامس، وبالمركز الثالث في فئة “التحدي” أمام صالح السيف.

وقال الدخيل: “واجهت بعض المشاكل في سيارتي، لكنني لم أتوقف، ولحسن الحظ لم أخسر كثيرًا من الوقت. هدفنا اتباع النهج ذاته غدًا: لن يكون بإمكاني الضغط إلى أقصى الحدود، ولكن لا بد لي من المحافظة على السيارة”.

بينما تصدر عبد الله الشقاوي، بالمركز التاسع في الترتيب الإجمالي، فئة “سايد باي سايد” مع سيارته (كان – أم)، وجاء محمد العسيري في صدارة فئة الإنتاج التجاري “ستوك” مع سيارته نيسان باترول.

أكملت مها الحملي هذه المرحلة على أعتاب المراكز العشرة الأولى خلف مقود سيارتها (كان – أم)، وقالت: “كانت تلك المرحلة جيدة، ولكنها صعبة جدًا على صعيد الملاحة. تقريبًا افتتحنا المسار، ولكن كانت هناك مشكلة قبل الانطلاق في جهاز الراديو للتواصل داخل الخوذة، وبالتالي لم أتمكن من التواصل مع الملاح. منذ بداية المرحلة، وحتى نهايتها، كان علينا الاعتماد على لغة الإشارة. لم يكن ذلك سهلًا على الإطلاق. تعرضتُ لضغطٍ كبير، لم يكن بإمكاني معرفة مناطق السرعة ومناطق الخطر، متى الانعطاف إلى اليمين وإلى اليسار. رغم ذلك، كنا في مركز جيد نسبيًا لحين انطفاء السيارة وعدم إقلاعها لمدة 10 دقائق أثناء فترة التزود بالوقود”.

بينما أكمل الثلاثي الياباني تيروهيتو سوغاوارا، هيروكازو سوميميا، ويوجي موتشيزوكي هذه المرحلة، مع اجتياز خط النهاية في فئة الشاحنات مع شاحنتهم “هينو 600”.

ومع تطبيق العقوبات وخروج أمثال البلوشي من دائرة المنافسة، حيث لن يتمكن الإماراتي من إكمال سيطرته على الفوز بكافة الجولات في فئة الدراجات النارية لهذا الموسم، فإن الغنيم تفوق عليه بفارق 17 ثانية ليفوز بهذه المرحلة، بينما جاء متصدر الترتيب الإجمالي المغيرة بالمركز الثالث مع نهاية اليوم.

وأعرب البلوشي عن خيبة أمله حيث قال: “هذا الرالي غير جيد. لم يكن بإمكاني التركيز إطلاقًا وارتكبتُ العديد من الأخطاء. أنا أشك بقدراتي الآن. لم تؤثر الأمطار بقدراتي. لكن ببساطة، لم أحافظ على تركيزي، ولا يمكنني معرفة أسباب حصول ذلك”.

بينما خسر ماكينيس وقتًا ثمينًا في هذه المرحلة، رغم أنه احتفظ بالمركز الثاني في الترتيب الإجمالي في فئة الدراجات النارية أمام فيليب هورليمان وإيهاب الحكيم. وكانت وتيرة خريبط بطيئة لإنهاء المرحلة في القسم الخلفي من الترتيب بعد مواجهة مشاكل ملاحية في دراجتها ” هاسكفارنا”.

وقال ماكينيس: “كان هذا اليوم ممتعًا، وربما هذه كانت أكثر مرحلة ممتعة أكملتها طوال مسيرتي. كان المسار مزيجًا من الرمال، الصخور، المسارات الترابية، ولكن نظام الملاحة كان ممتازًا، وأثق أن هذا النظام جيد ليضمن لي الفوز”.

فيما قال الحكيم: “كان ذلك رائعًا، خصوصًا الطقس. الأمطار زادت من صعوبة التحديات التي نواجهها”.

واكتفى الإماراتي عبد الله اللنجاوي بالمركز السابع في فئة الدراجات النارية، حيث قال: “بالنسبة لي، فإن هذه مشاركتي الأولى في جدة. وهذا الرالي رائع مع مزيجٍ من المسارات الترابية والرمال. من الرائع التواجد هنا، وهذا أحد أفضل الراليات في المنطقة”.

بينما كان أحمد الجابر ثاني من أخذ شارة الانطلاق، وهو متواجد بالمركز الثامن وقال: “افتتحتُ المرحلة. أمضيت القسم الأخير مع العديد من المشاركين التائهين، وأصبحنا مجموعة واحدة. أثق أنني عدتُ إلى مستوى جيد بتأديتي بعد الحادث الذي تعرضتُ له في 2022، وأنا مستعد للمشاركة في رالي داكار”.

وتصدر التويجري فئة الدراجات الرباعية “كوادز” على متن دراجته ياماها “رابتور 700” وقام بتوسيع الفارق أمام منافسه عبد العزيز الشيبان لتصل إلى 2:01 د. بينما احتفظ عبد العزيز العطوي وهاني النومسي بالمركزين الثالث والرابع تباعًا.

وقال النومسي: “كانت المرحلة ممتعة ومليئة بالتحديات مع تغير الظروف باستمرار. درجات الحرارة مرتفعة، ولكن هطول الأمطار جعل المرحلة ممتعة”.

إلا أن حصول مشعل الغنيم على عقوبة إضافة دقيقة واحدة حالت دون فوزه بالمرحلة الافتتاحية، ليحقق ذلك الإنجاز البريطاني المقيم في الإمارات أليكس ماكينيس، كما حصل مارتن شالمرز على عقوبة إضافة 25 دقيقة، فيما حصل عبد العزيز العطوي على عقوبة 15 دقيقة.

بينما حصل ماكينيس على إعادة 15 دقيقة من توقيته بسبب مشكلة في نظام الملاحة، وبالتالي سيبدأ المرحلة الثانية بأفضلية خمس ثواني أمام المغيرة.

ويقوم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بتنظيم رالي جدة تويوتا 2024 بالتعاون مع وزارة الرياضة وبشراكة مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار. ويتم تنظيمه بإشراف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل.

ويواجه المتسابقون يوم غدٍ (السبت) تحديات مرحلةٍ صحراوية مسافتها 103 كلم بين الكامل وخليص شمال جدة.

رالي جدة تويوتا 2024 – النتائج بعد اليوم الأول (غير رسمية عند الساعة 14:50):

السيارات (أفضل 20 مركز فقط)

1. يزيد الراجحي (السعودية) / تيمو غوتشالك (ألمانيا) – تويوتا “هايلوكس” 1:54:06 س

2. دانية عقيل (السعودية) / ستيفان دوبليه (فرنسا) – تويوتا “هايلوكس” 2:00:41 س

3. ياسر سعيدان (السعودية) / ميشيل ميتج (فرنسا) – توروس “تي 3 ماكس” 2:05:00 س

4. وليد الدخيل (السعودية) / إيغور أوخوتنيكوف (فيا) – جي رالي “أو تي 3” 2:11:13 س

5. أنيت كوانت (ألمانيا) / آني سيل (السويد) – ياماها “واي أكس زد 1000 آر” 2:15:51 س

6. ميروسلاف زابليتال (تشيكيا)/ ماريك سيكورا (سلوفاكيا) – فورد “أف 150” 2:16:05 س

7. صالح السيف (السعودية) / ألبرت فيلياموفيتش (ليتوانيا) – جي رالي “أو تي 3” 2:17:18 س

8. حمد الحربي (السعودية) أليكسي كوزميتش (الإمارات) – كان – أم “مافريك أكس 3” 2:19:13 س

9. عبد الله الشقاوي (السعودية)/ رائد العسّاف (السعودية) كان أم “مافريك أكس آر أس توربو آر 2:19:53 س

10. ماريا غاميرو (البرتغال) / خوسيه ماركيز (البرتغال) – أكس-رايد ياماها “واي أكس زي 1000 أر” 2:21:48 س

11. حمزة باخشب (السعودية) / مارتين باسيك (بولندا) – كان – أم “مافريك أكس 3 2:28:00 س

12. محمد عسيري (السعودية) / سليمان العُريني (السعودية) – نيسان “باترول” 2:28:46 س

13. مها الحملي (السعودية) / سيباستيان ديلونيه (فرنسا) – كان – أم “مافريك أكس 3” 2:28:52 س

14. خالد الشمري (السعودية)/ ماجد الشمري (السعودية) – نيسان “باترول”​ 2:29:05 س

15. عبد العزيز اليعيش (السعودية)/ عُمر اللاحم (السعودية) – نيسان ” باترول” 2:30:46 س

16. إبراهيم المهنا (السعودية) / فيصل السويح (السعودية) كان-أم مافريك أكس آر أس توربو آر آر 2:30:48 س

17. جعفر القحطاني (السعودية) / حُسام الزهراني (السعودية) – نيسان “باترول” 2:37:43 س

18. أُرجُوان عمّار (السعودية)/ خالد الكندي (الإمارات) – كان – أم “مافريك أكس آر أس توربو آر آر 2:39:24 س

19. عويد الشمري (السعودية) / عايش الحربي (السعودية) – تويوتا “لاند كروزر” 2:41:03 س

20. فيصل الشراري (السعودية) / مازن السعيدي (السعودية) – نيسان “باترول” 2:51:04 س

الشاحنات

1. تيروهيتو سوغاوارا / هيروكازو سوميميا / يوجي موتشيزوكي (اليابان) – هينو 600 2:26:59 س

الدراجات النارية

1. أليكس ماكينيس (الإمارات العربية المتحدة) – هاسكفارنا “أف إي 450 3:31:43 س

2. عبد الحليم المغيرة (السعودية) – كاي تي أم “رالي” 3:31:48 س

3. فيليب هورليمان (الإمارات العربية المتحدة) – كاي تي أم “450 رالي رِبليكا” 3:49:13 س

4. إيهاب الحكيم (السعودية) – ياماها “دبليو آر 450 أف” 3:49:33 س

5. محمد البلوشي (الإمارات العربية المتحدة) – كاي تي أم “رالي” 3:50:02 س

6. عبد الله اللنجاوي (الإمارات العربية المتحدة) – كوف “450 رالي” 4:26:07 س

7. أحمد الجابر (السعودية) – كاي تي أم “رالي” 4:26:11 س

8. محمد ميرزا (الإمارات العربية المتحدة) – هاسكفارنا “أف إي 501” 4:33:33 س

9. مارتن شالمرز (قطر) – غازغاز “450 رالي رِبليكا” 4:57:36 س

10. مشعل الغنيم (السعودية) – هاسكفارنا “450 رالي رِبليكا” 5:18:55 س

11. سلمان حمود (البحرين) – كاي تي أم “450 رالي رِبليكا” 6:08:24 س

12. سارة خريبط (الكويت) – هاسكفارنا “450 رالي رِبليكا”​17:45:00 س

الدراجات الرباعية “كوادز”

1. هيم التويجري (السعودية) – ياماها “رابتور 700″​​3:44:46 س

2. عبد العزيز الشيبان (السعودية) – ياماها “رابتور 700″​​3:46:47 س

3. عبد العزيز العطوي (السعودية) – ياماها “رابتور 700″​​4:07:15 س

4. هاني النومسي (السعودية) – ياماها “رابتور 700″​​4:12:43 س