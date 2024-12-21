التعادل يحسم مواجهة الكويت وعمان في افتتاح خليجي 26

البلاد- جدة
حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة منتخبي الكويت وعمان، التي أقيمت في افتتاح بطولة خليجي26.
تقدم منتخب الكويت أولًا، عن طريق اللاعب يوسف ناصر، في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول للمباراة، برأسية من داخل منطقة الجزاء.
وتعادل منتخب عمان سريعًا، عبر اللاعب عصام الصبحي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلقى عرضية سددها من لمسة واحدة داخل شباك منتخب الكويت.
بتلك النتيجة، يحصد منتخبا الكويت وعمان، كل منهما نقطة، في انطلاق مشوارهما ببطولة خليجي 26.
ويتواجد منتخبا الكويت وعمان في المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج، مع منتخبات قطر والإمارات.
هدف |
يوسف ناصر يضع الكويت في المقدمة 1-0 عمان في افتتاح كأس خليجي 26
#كأس_الخليج || #خليجي_زين26
#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/9BBWu1h4nY
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 21, 2024
هدف |
تعادل عمان 1-1 الكويت عن طريق عصام الصبحي في افتتاح كأس خليجي 26 #كأس_الخليج || #خليجي_زين26 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/atBlgMfQ2w
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 21, 2024