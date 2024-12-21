الرياضة

التعادل يحسم مواجهة الكويت وعمان في افتتاح خليجي 26

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻵخرة / 1446 هـ      21 ديسمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة منتخبي الكويت وعمان، التي أقيمت في افتتاح بطولة خليجي26.

تقدم منتخب الكويت أولًا، عن طريق اللاعب يوسف ناصر، في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول للمباراة، برأسية من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل منتخب عمان سريعًا، عبر اللاعب عصام الصبحي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلقى عرضية سددها من لمسة واحدة داخل شباك منتخب الكويت.

بتلك النتيجة، يحصد منتخبا الكويت وعمان، كل منهما نقطة، في انطلاق مشوارهما ببطولة خليجي 26.

ويتواجد منتخبا الكويت وعمان في المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج، مع منتخبات قطر والإمارات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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